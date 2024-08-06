В Украине хотят отказаться от предметов 'История Украины' и 'Всемирная история' в школах: что известно

В украинских школах вместо предметов "История Украины" и "Всемирная история" будут преподавать объединенную дисциплину. Министерство образования и науки утвердило концептуальные принципы реформирования исторического образования, что предусматривает введение единого общеобразовательного курса.

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Образовательное ведомство предложило возможные названия – "История", "История: Украина и мир" или "История Украины и мира". О решении сообщает Оsvita.ua.

Согласно документу, концепция определяет цель, задачи и содержание исторического образования, а также организацию и структуру дисциплины в школе. В связи с обновлением подходов к предмету необходимо вводить единый курс истории.

Изучение предмета будет происходить в рамках следующих циклов:

ознакомительного и фрагментарного в начальном звене;

пропедевтического сюжетного и проблемно-тематического – в базовой школе;

профильно-адаптационного и профильного – в старшей школе.

Также школьники будут изучать граждановедческую тематику непосредственно через исторический материал.

Кроме того, предлагается вводить исторические курсы для профильного среднего образования. В частности, историческая география, локальная/региональная история, интеллектуальная история, история культуры, история этнических и религиозных общин, история и опыт выживания/противостояния тоталитарным режимам, Империям во время войн и т.д.

Для других направлений возможны специальные курсы, связанные с историей научных открытий, технических изобретений, финансов и экономики, сохранение окружающей среды.

Авторы документа считают, что структурные элементы предметной исторической компетентности (хронологическая, пространственная, информационная, логическая, аксиологическая) должны формироваться путем внутриотраслевой и межотраслевой интеграции.

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