В 10 классе будут изучать вооружение и военную технику: МОН обновило программу предмета 'Защита Украины'

Ученики 10 классов на обновленном предмете "Защита Украины" будут изучать вооружение, военную технику, знакомиться с принципами управления и планирования, а также узнают основы национальной безопасности и обороны страны. Значительное внимание на уроках будут уделяться практическим навыкам. В частности, ориентировка на местности, основам инженерной фортификации, стрелковой подготовке.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. В то же время, программа 11 класса направлена на развитие военных технологий, особенностях информационной безопасности, углублении знаний по медицинской помощи.

Кроме того, старшеклассники будут изучать методы защиты гражданского населения в кризисных ситуациях, а также возможности и способы обороны страны.

Обновленные подходы к обучению предполагают новую программу с акцентом на практических навыках. Школьники будут учиться целый день один раз в месяц, чтобы глубже погрузиться в материал и иметь больше практических навыков. Кроме того, занятия будут проводить на современном техническом оборудовании.

МОН отметило, что сейчас уже более 100 тренеров прошли обучение обновленному предмету и смогут передавать знания учителям из регионов.

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