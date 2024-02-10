''Защита Украины'': что изменится в преподавании предмета в 2024 году и какие школы получат дроны

Преподавать предмет "Защита Украины" будут мотивированые и высококвалифицированные учителя, которые получат качественное профессиональное образование. Их обучение пройдет в межшкольных ресурсных центрах в обновленных кабинетах с современным оснащением, включая и дроны. В такие заведения будут приезжать ученики из разных школ. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

В интервью Новой украинской школе чиновник рассказал, что таким образом проводить "Защиту Украины" будут не учителя физкультуры или других дисциплин, которые имеют дополнительную нагрузку из-за этого, а подготовленные педагоги. Планируется, что в каждом обществе будет хотя бы одна школа, в которой будет проходить обучение по этому предмету.

"Мы хотим предложить такую модель, чтобы предмет преподавался в межшкольных ресурсных центрах, в которых будут обновлены кабинеты "Защиты Украины" и в которые будут приезжать ученики из других школ. Соответственно, у учителя, который там будет работать, будет полноценная нагрузка", – сказал Сташкив.

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Он добавил, что предварительно будет обновлено около 1500 кабинетов в школах, однако в нем нуждаются также и помещения учреждений профессионально-технического образования. По подсчетам МОН, это около одного учебного заведения на общину. По словам заместителя министра образования, в случае, когда за определенный период соберется 5-6 часов по "Защите Украины" у школьников 10-11 классов, такой урок проведут в межшкольном центре.

В частности, Сташкив отметил, что там будут обучать и управлению дронами. Однако, по его словам, для начала учителя должны получить отдельные навыки для этого, а потом проводить уроки для школьников. Он подчеркнул, что для образовательного процесса не будут закупать профессиональные FPV-дроны, а будут использоваться более простые и дешевые модели.

"Учителя пройдут отдельное обучение по использованию дронов, но если говорить об условной школе дронов, которая будет работать именно в учебном заведении, то для образовательного процесса будут покупаться не профессиональные FPV-дроны, а более простые, более дешевые модели, которые летают на меньшее расстояние, но выполняют те же функции. То есть ученики могут научиться им управлять, понимая суть управления дронами", – сказал замминистра образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Историю Украины и "Защиту Украины" будут преподавать по-новому с сентября 2024 года.

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