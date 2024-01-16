Историю Украины и ''Защиту Украины'' будут преподавать по-новому: что ждет школьников с сентября 2024 года

В школах обновят программы преподавания предметов с сентября 2024 года. Такие изменения обусловлены полномасштабной войной России против Украины. В частности, усилятся уроки по дисциплине "Защита Украины" и внесутся дополнения в учебники по истории Украины.

О трансформации сообщило Министерство образования и науки. Там отмечается, что эти предметы в условиях войны приобретают новое значение.

"Это не абстрактные знания, а вполне конкретные навыки, потребность в которых ученичество видит каждый день. Это умение вести себя в критических ситуациях, базовые навыки к медицинской помощи, знание, как защитить себя и других в случае опасности, как обращаться с взрывоопасными предметами, использовать новейшее оборудование и т.д. Это все может спасти жизнь ученикам, которые вот-вот пойдут во взрослую жизнь. И, конечно, это актуальное сейчас национально-патриотическое воспитание, которое является составляющей борьбы с российской агрессией", – сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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1,74 млрд грн, выделенные Кабинетом министров, направят на повышение квалификации учителей предмета "Защита Украины", закупку средств обучения и компьютерного оборудования для учебных кабинетов.

Таким образом, МОН планирует сделать уроки уроки более практико-ориентированными и обеспечить эффективное обучение в соответствии с обновленной программой.

Ранее глава образовательного ведомства сообщал, что с 1 сентября 2024 года школьники 11 классов получат обновленные учебники по истории Украины, которые будут дополнены материалами о полномасштабной войне. Также планируется изменять подход к преподаванию этого предмета в школах педагогами. В частности, учителя будут иметь методические материалы относительно того, как говорить о войне с учениками всех возрастов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в учебнике истории для 6-х классов НУШ нашли серьезный ляп, за который на экзаменах занижают баллы.

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