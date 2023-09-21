С сентября 2024 года школьники будут изучать историю Украины по новым учебникам: там будет все о войне с Россией

Школьники 11 классов получат учебники по истории, дополненные информацией о полномасштабном российском вторжении на территорию Украины. Новая информация в книгах по истории будет доступна ученикам в сентябре-2024, а вот учителя уже в октябре этого года смогут получить печатные рекомендации, как говорить о войне с учениками.

Вопрос образованности о войне учеников и учителей решается путем трех шагов, заявил Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины, во время телемарафона "Єдині новини". В частности, учителя уже через две недели получат методические материалы на тему "Как говорить о войне", которые предусматривают рекомендации общения со школьниками всех возрастов.

"Как объяснять события, какие исторические события нам нужно освещать и со всем пакетом материалов соответственно, который получат учителя, относительно того, как должна освещаться новейшая история", – рассказал глава образовательного ведомства.

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Вторым пунктом в спике стали учебники истории Украины, в которые будут добавлены материалы о войне России против Украины. Третий шаг предполагает изменения в подходе к преподаванию истории в школах, в частности изменить принципы проведения уроков, подчеркнул министр образования. По его словам, уроки истории должны не просто перечислять даты и события, а пытаться донести молодежи сложность выборов и важность осмысления прошлого через призму понимания.

"Это должно быть нарративное преподавание, осмысленное восприятие истории учениками, оно должно побуждать к осмыслению исторических событий, поступков исторических личностей и т.п.", – отметил образовательный руководитель.

Все три шага имеют определенные временные сроки, однако в Минобразования ставят достаточно амбициозные задачи для себя. В частности, Лисовой отметил, что ему хотелось бы полностью переписать учебники по истории Украины и пересмотреть подход в преподавании. Но чтобы кардинально изменить содержание учебников необходима основательная экспертиза и переподготовка учителей, а на это сейчас нет времени. Так что на данном этапе школьники получат переизданные учебники с дополнениями о войне.

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