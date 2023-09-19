Музыка в туалетах, посудомойки в столовых и прощание с СССР: как хотят модернизировать украинские школы

Украинские школы могут измениться как снаружи, так и внутри. В частности, чтобы избавиться от советского духа в учебных заведениях, ученики и учителя предлагают сделать интерьер более современным, классы комфортными и безопасными, а в школьном дворе создать сады и беседки.

Такие пожелания стали известны после результатов опроса педагогов и школьников. Чтобы изменения стали реальностью, Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации, урбан-бюро Big City Lab и Общественная Организация Мариуполь Реборн начинают проект трансформации школ, сообщает Новая Украинская Школа. Модернизация предполагает учет пожеланий всех участников образовательного процесса.

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К сентябрю 2024 года на основе созданных концепций должны появиться пять пилотных школ построенных по типовым советским проектам, которые в настоящее время повреждены или разрушены из-за войны. Согласно анализу урбан-бюро, в Украине чаще всего используются пять архитектурных типов построек советского периода, форма которых напоминает буквы "г", "п", "н" и им подобные символы.

В частности, школы, подпадающие под трансформацию, расположены на Киевщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье. Их месторасположение не раскрывают в рамках безопасности. Для осовременивания учебных заведений привлекут донорские средства.

После того, как МОН утвердит стратегию, ее будут распространять и внедрять в школьные учреждения с аналогичным планированием. Для того чтобы учесть все пожелания участников образовательного процесса украинские урбанисты предлагают придерживаться семи принципов трансформации:

мультифункциональность (библиотека, холл, спортивный и актовый залы адаптированы и гибки в функциональном использовании);

(библиотека, холл, спортивный и актовый залы адаптированы и гибки в функциональном использовании); безбарьерность (каждое помещение проектируется с учетом потребностей всех учащихся);

(каждое помещение проектируется с учетом потребностей всех учащихся); доступ общины (члены общины могут пользоваться определенными зонами);

(члены общины могут пользоваться определенными зонами); устойчивость и экологичность (природные материалы в строительстве/реконструкции, зеленые зоны, сортировка мусора, солнечные панели и т.п.);

привлечение учащихся и учителей;

зонирование;

человекоцентричность (строительство с учетом роста пользователей, без лишних звуковых и цветных вещей, с контролем за температурой, освещением и вентиляцией помещений).

Посудомойки в столовых, современная школьная мебель и фонтанчики с водой: каких изменений желают преподаватели

После полученных результатов опроса учителей оказалось, самое главное для работников образования – это необходимость обновления материально-технической базы. Они надеются на внедрение в классах современных технологий: мультимедийных досок, компьютеров с доступом в Интернет, проекторов и современного мебельного оборудования, учитывающего возраст и рост учащихся. Дополнительно хотят зоны отдыха с комфортными мягкими пуфами и фонтанчиками.

В учительской преподавателям хотелось бы иметь обустроенные миникухню с кофемашиной и микроволновкой, техническое оборудование, которое будет способствовать эффективной подготовке к урокам и современную мебель.

Пожелания педагогов и работников школы изменений в столовой включают автоматическое оборудование для резки овощей, духовые шкафы и холодильники. Наличие отдельного санузла и душевой для персонала столовой, качественных вытяжек и кондиционирования, новой удобной мебели с возможностью настройки посадочных мест. В другие предложения входят: современная посуда, вместо советской, посудомоечная машина, доступ к воде и возможность безналичного расчета.

Вопрос уборных оказался одним из самых сложных. В некоторых школах недостаточное разделение на мужские и женские санузлы и нет душ. Поэтому у учителей есть запрос на индивидуальные кабинки, универсальные уборные (особенно для людей с ограниченными возможностями) теплую и горячую воду, надлежащее обеспечение средствами гигиены и удобными зеркалами.

В школьных коридорах должно быть естественное освещение и приятный цвет стен. Плакаты и стенды – оставить в прошлом. Также, должны быть обустроены зоны отдыха, игр, чтения и творчества.

Во школьном дворе хотят видеть зеленые зоны с беседками для отдыха и проведения уроков, мусорные баки, спортивные площадки с тренажерами, тематические уголки, в том числе и минигород или сад.

Звукоизолированная комната, где можно покричать, и музыка в туалете: чего не хватает ученикам

По результатам опроса ученики во многом имеют такие же видения изменений, что и преподаватели и другие работники школы. В частности, в пожелания включили наличие удобной современной мебели, возможность сортировать мусор и осовременивание столовой. Среди деликатных проблем – установка колонок с музыкой в уборных, создание scream rooms, чтобы была возможность освободиться от эмоций, и коридоры с разделением на разные зоны.

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