Минобразования дало рекомендации учителям по преподаванию предметов: что нового ждет школы в 2023/2024 годах

Министерство образования и науки Украины вместе с Институтом модернизации содержания образования разработали подробные методические рекомендации, направленные на улучшение процесса обучения и преподавания предметов в школах в 2023/2024 учебном году. Приоритетом станет продолжение реформы Новой Украинской Школы, усиление национально-патриотического воспитания и преодоление потерь в учебе.

Опубликованный документ содержит советы для учителей по преподаванию разных предметов и интегрированных курсов на разных уровнях школьного образования, которые они должны учитывать во время практической работы, сообщает "Освіта.UA".

Кроме продолжения реформы НУШ и реализации новых стандартов обучения для 6-го класса, чрезвычайно важно национально-патриотическое воспитание и формирование гражданского сознания среди учащихся. Особый акцент должен быть и на информационной гигиене в условиях войны в Украине. Учителя и школы должны помогать молодым людям развивать гражданские ценности и патриотизм, отмечают в ведомстве.

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Главным документом для достижения учащимися планируемых результатов обучения, установленных Государственными стандартами, является образовательная программа школы, охватывающая учебный план и перечень образовательных программ, подчеркивают в МОН.

План устанавливает, какой объем работы необходимо выполнить во время обучения, в то время как программы для отдельных предметов или объединенных курсов указывают, какие конкретные знания или навыки учащиеся должны получить в результате изучения предметов. Согласно учебному плану, школе необходимо выбирать модельные учебные программы для заведений общего среднего образования среди тех, которые получили одобрение Минобразования.

Преподаватели должны выбирать учебные программы для уроков и не могут их изменять в течение определенного периода, в частности, при переходе с 5-го в 6-й класс. Это необходимо, поскольку у каждой программы есть свои правила для обучения. Для тех, кто начал учиться в школе в определенное время (в 2023 году и позже), могут быть доступны другие программы от рекомендуемых авторов, отметило учреждение.

На основе учебной программы, утвержденной педагогическим советом, учитель создает планы для каждого урока и общий план на весь год. Преподаватель может делать это в любой форме, включая бумажный или электронный вид. Формат, объем, структура, содержание и дизайн этих планов – личное дело учителя, рассказали в Минобразования.

Профильное ведомство подчеркнуло, что использование дополнительных пособий и рабочих тетрадей не обязательно. Это возможно только при условии, что учитель не перегружает учащихся задачами, и все родители учащихся класса согласны с финансовыми затратами на такие пособия.

Классы могут быть рспределены на группы: если учащихся более 27 – для изучения украинского и иностранных языков, технологий, физической культуры учащихся могут быть разделены. Для практических занятий по информатике – не менее 8 школьников в каждой группе. Для выявления потерь в обучении в начале года должна проводиться оценка усвоения материала. В случае необходимости организуется "корректирующее обучение", отметили в учреждении.

Важно в планировании обучения выделить время на повторение и проверку предыдущего материала. Способ диагностики результатов обучения определяется учителем с помощью диагностических тестов, размещенных на платформе Всеукраинской школы онлайн, рассказали в департаменте.

В управлении подчеркнули, что инструктивно-методические рекомендации по организации учебного процесса и преподаванию разных предметов в школах остаются актуальными и с 2022/2023 учебного года. Также продолжают действовать методические рекомендации по вопросам обучения в условиях военного положения в Украине, подчеркнули в образовательной службе.

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