Что такое асинхронное обучение, в чем его преимущества и почему оно становится популярным во время войны

Большинство школ 2023/2024 учебного года переходят на офлайн-обучение, однако немало учебных заведений продолжают работать в смешанных форматах. По разным причинам не все учащиеся могут одновременно присутствовать на уроках, поэтому все чаще используется асинхронное обучение. Удобство системы позволяет не привязываться к одному времени, а работать в индивидуальном режиме, что в условиях войны в Украине становится дополнительным преимуществом.

OBOZREVATEL собрал информацию, почему асинхронное обучение приобретает популярность и в чем состоит индивидуализированный процесс получения знаний. Предлагаем ознакомиться с ним дальше.

Синхронное и асинхронное обучение: в чем разница и особенности

Синхронное обучение – это образовательный подход, обеспечивающий быстрый и непосредственный обмен информацией между учителем и учениками в реальном времени, подобный обычному уроку в классе. В этом формате учитель может напрямую взаимодействовать с учащимися, задавать вопросы, оценивать их ответы и давать дополнительные объяснения. Такое активное взаимодействие способствует лучшему усвоению материала, ведь учащиеся могут сразу решать непонятные вопросы и получать необходимую поддержку.

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Асинхронный режим обучения предполагает взаимодействие учащихся и учителя в удобное для каждого время. Кроме того, для обмена информацией могут использоваться различные инструменты: интерактивные платформы образования, электронная почта, форумы, социальные сети и другое. В частности, в Прилуцкой гимназии №1 имени Георгия Вороного учителя используют собственные сайты, блоги, голосовые сообщения, видеоконсультации и видеоуроки на платформе Zoom, YouTube-канале и т.д. Обратная связь "учитель-ученик" осуществляется через персональную электронную почту учителей, Viber, Инстаграм, Messenger, образовательные платформы ClassTime, Classroom, Zoom и "Наурок".

Как происходит изучение нового материала и ответы на вопросы

Традиционно на уроках учителя преподают новый материал, а учащиеся его прорабатывают дома. Однако в современном образовании возможен другой вариант – так называемый подход перевернутого класса. Новый материал прорабатывается учениками самостоятельно, а затем все вместе с учителем обсуждают и закрепляют урок.

Этот подход позволяет учащимся прорабатывать материал в удобном формате, используя различные ресурсы: учебники, видео от учителя, YouTube, TEDx и другие образовательные платформы. При этом важно соблюдение ограничений по времени, затраченному на проработку материала – оно должно соответствовать длительности асинхронных занятий.

Синхронные онлайн-занятия хорошо подходят для организационных моментов, ответов на вопросы и консультации учителя. Для удобства рекомендуется выделить конкретное время для обращений по дополнительным вопросам. Важно создать комфортную систему коммуникации для эффективной поддержки учащихся.

Также учителя могут предоставлять материалы по онлайн-урокам, однако они должны содержать только объяснения преподавателя, без видео или аудиоматериалов учащихся. В частности, можно предоставлять доступ к видео только для конкретного класса на удаленном диске, например Google Drive, с сохранением конфиденциальности.

Закрепление изученного

Для улучшения обучения и оценки учащихся важно внедрить индивидуальную практическую работу с помощью онлайн-платформ, таких как Kahoot, MentiMeter и ClassTime. На Kahoot ученики могут соперничать в тестовых задачах, что способствует лучшему закреплению материала.

На WhiteBoard.Chat учащиеся могут отвечать на задания на виртуальной доске. Однако следует учитывать возможные трудности с переключением между разными сервисами, особенно на мобильных устройствах. В таких случаях полезными могут быть программы LearningApps и LiveWorksheets. Наиболее эффективным для учащихся может быть подход, где они имеют возможность выбирать последовательность и объем задач в соответствии со своими потребностями и интересами.

Контроль усвоения материала можно проводить двумя способами: синхронно, когда учитель общается с учениками и задает дополнительные вопросы для проверки их понимания, и асинхронно, когда оценка базируется на выполненных ранее задачах, таких как тесты или индивидуальные задания. С целью повышения эффективности и заинтересованности можно использовать разнообразные интерактивные инструменты, такие как онлайн-доски, например Padlet, LinoIt, Flinga.

Недостатки синхронного и асинхронного обучения

Синхронное обучение имеет недостатки, такие как возможные прерывания связи, технические проблемы, ограниченная возможность коллективной работы и группового обсуждения, а также отсутствие физического контакта с классом. Кроме того, этот формат может приводить к меньшей ответственности учащихся и несерьезному отношению к домашним задачам, поскольку трудно контролировать их при ответе.

С другой стороны, асинхронный режим имеет преимущества благодаря гибкому графику и возможностям учиться в собственном темпе. Однако этот подход может привести к снижению учебной дисциплины, ограничению социализации и усложнению обратной связи. Он требует от учащихся больше самодисциплины и умения эффективно управлять временем.

Учитывая преимущества и недостатки обоих форматов обучения, важно рассматривать их возможности и выбирать наилучший подход в зависимости от конкретных потребностей и возможностей учащихся.

Важно отметить, что асинхронное обучение как отдельный формат стало введено с приходом карантина из-за пандемии Covid-19. Во время войны, когда инфраструктура может быть разрушена, а пребывание в школах становится опасным, асинхронное обучение может стать важным средством обеспечения доступа к образованию. Последствия войны могут привести к эвакуации и переселению многих детей, поэтому асинхронная система может обеспечить доступ к урокам тем, кто вынужден быть в пути или находиться в условиях неуверенности. Благодаря современным технологиям асинхронное обучение возможно даже в отдаленных или труднодоступных областях.

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