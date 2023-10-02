В учебнике истории для 6-х классов НУШ нашли серьезный ляп: на экзаменах за такое занижают баллы. Фото

В учебнике истории для 6-х классов по программе Новой украинской школы (НУШ) обнаружили несоответствие в названии одного и того же населенного пункта. Так, на карте село Черниговской области звучит как Мезин, в то время как в тексте рассказывается о Мизине.

На ошибку обратила внимание украинский фотограф и мама школьницы Оксана Вербовецкая. На своей странице в Facebook она опубликовала соответствующие скриншоты страниц книги (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Все, что нужно знать о качестве учебников истории (далеко не самого последнего по важности предмета), по которым учатся наши дети по НУШ", – говорится в сообщении.

Маму ситуация возмутила, ведь школьникам на экзаменах за такую ошибку занижают баллы. Женщина обратила внимание, что дети в шестом классе не могут знать правильное название населенного пункта. Информацию должен предоставлять учитель. Но возникает вопрос, каким будет качество образования у детей, которые учатся онлайн и самостоятельно прорабатывают немало материала.

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Помимо несоответствия названий населенного пункта, в сообщении затрагивается и проблема качества учебников. В частности, тема задач и теоретического материала.

"Да и общие впечатления от наполнения учебника очень так себе. Тексты даны краткими абзацами, море каких-то сносок, задачи совсем не соответствуют теоретическому материалу, ответы нужно искать в исторических источниках или гугле, много не согласованных между собой терминов", – пишет пользователь соцсети.

"Да, у нас война, и книги клепали в последний момент на колене, это ясно. Но снижение стандартов и так многострадального школьного образования изрядно смущает", – добавила Оксана Вербовецкая.

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