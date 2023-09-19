''Дети работают головой на 10-20 часов больше, чем взрослые'': МОН попросили уменьшить нагрузку на школьников

К Министерству образования и науки Украины обратилась мать двоих детей Ирина Редько, работающая HR в компании Prozorro. В своем обращении она сравнила рабочий график взрослого человека и нагрузку ученика 8 класса, обнаружив, что дети тратят на умственный труд 50-60 часов в неделю, в противовес 40 часам работы взрослого, утвержденными в трудовом законодательстве.

Об этом Ирина написала в своем посте на Facebook. В нем украинская мама посчитала, сколько времени дети проводят за учебой и к чему это может привести во взрослом возрасте.

По ее словам, ребенок в возрасте 13 лет 5 дней в неделю работает по 10-12 часов. Итого ориентировочно – 50-60 часов в неделю умственного труда. Сюда входят 7-8 уроков по 45 минут с перерывами по 15-20 минут, ежедневные домашние задания, выполнение которых занимает примерно 3-4 часа, считая по 40-60 минут на один предмет. Дети в возрасте 10 лет имеют расписание, отличающееся от данного всего на 2 урока в день. "Умственная работа – это тяжелая работа", – пишет она.

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Ирина говорит, что с точки зрения нагрузки на психику, сравнивать работу взрослого 30-летнего человека и 13-летнего ребенка – нелогично. К тому же, она утверждает, что во время обучения мозг работает интенсивнее, чем при выполнении привычных рабочих задач.

Пользовательница сети не понимает, как такое может быть, а тем более – где ребенку найти окошко в таком графике для отдыха. Когда детям гулять на свежем воздухе, кататься на велосипеде, посещать спортивные секции и просто "ничего не делать"?

Ирина Редько делает вывод: "Именнотак из таких детей вырастают взрослые, которые не имеют вкуса к жизни (они его просто не видят), потому что с таким подходом формируется стереотип, что жизнь – это боль и постоянный изнурительный тяжелый труд, потому что работа – это "изнурительная хрень", из-за которой они ненавидят понедельники, а в пятницу имеют единственное желание – напиться, потому что иначе расслабиться не получается " . Она добавляет, что бесконечно можно хвалить образование постсоветских стран, впрочем, лучшие экономики мира строятся учениками совсем других образовательных систем, где дети со слезами прощаются с учителями, уходя на каникулы, а впоследствии с радостью возвращаются в школу.

"В то время, когда все мировые тренды по организации работы кричат на все стороны о балансе между жизнью и работой, когда работодатели считаются с личными ситуативными (или даже системными) потребностями своих людей, внимательно относятся и идут на уступки, когда кому-то на работе что- то не так – лишь бы не выгорали и были бы счастливы, школьное образование делает все с точностью до наоборот, – пишет Ирина. – Вот такой когнитивный диссонанс на фоне любви к своей стране и желания жить, развиваться именно здесь" .

Украинская мама называет учителей, родителей, учеников и школы – заложниками системы. Хотя есть работники образования, которые всеми силами пытаются выкручиваться, но, по ее словам, они "пляшут танго со связанными ногами". Родители, которые после тяжелого рабочего дня помогают ребенку делать уроки до ночи, чувствуют себя истощенными. Ирина подытоживает, что в этом замкнутом круге, в конце концов, все начинают ненавидеть друг друга. А все из-за давления, которое вызывает сопротивление, которое дальше превращается в борьбу, а она истощает и провоцирует рост агрессии. И тогда единственным спасением остается пофигизм, потому что если добросовестно делать все, то будет "крышка".

Крик души украинской мамы отозвался многим пользователям Facebook: за неделю пост набрал 10 тысяч лайков, 31 тысячу репостов и около 2 тысяч комментариев. Под сообщением родители делятся своим недовольством по поводу поднятого вопроса.

"Постоянно задаюсь этим вопросом. И мне кажется, что я как мама школу не люблю еще больше чем ребенок... Потому что действительно это истощает, и кроме работы и быта ты еще и занимаешься этим... И весь ваш график и вся жизнь вокруг этого. Вопрос в том, когда просто жить, а не постоянно быть в напряжении", – пишет Ярина Вовк.

"Педагог, пенсионер. Прошла все классы. От первого до одиннадцатого. С каждой реформой, каждой сменой министра верила в перемены, но зря. Пришло время и в школу пошел мой внук. Первый год НУШ. Сколько было надежд, веры во что-то новое, но снова то же самое. Никакие изменения не делаются в пользу учеников", – говорится в комментарии Валентины Дворко.

"Да, а хуже всего то, что из школы искореняют все духовное и красивое (счастливое, разноцветное), а подводят к привычке быть послушным (удобным, безынициативным, #такимкаквсе, не отстаивать свое мнение). Изучая тригонометрию, не учат жить достойно, ценить свое тело, душу, личность, пространство, время, окружающих, животных, природу... До этого еще нам, ой как далеко", – делится Ира Башук.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как школа ломает детей и делает из них пофигистов. Своим мнением поделилась блогер Мирка Клос.

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