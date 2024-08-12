МОН хочет объединить всемирную историю и историю Украины: почему педагоги и родители собирают подписи против

Министерство образования и науки сообщило об объединении двух предметов – всемирной истории и истории Украины. Однако педагоги и родители школьников не поддерживают такое решение. Украинцы выступили за сохранение самостоятельных школьных дисциплин, ведь они фундаментальны для формирования идентичности.

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По мнению педагогов, объединение будет негативно влиять на сознание школьников, ведь в этот период они еще не сформированы, как личность и не могут должным образом анализировать и проводить исторические параллели в мире. Обращение научно-педагогического сообщества, представителей общественности и граждан опубликовано в сети.

"Мы, ученые, историки, методисты, учителя, родители, ученики и студенты, представители общественности и небезразличные граждане Украины, поддерживая в целом процессы обновления украинской системы образования, выступаем за сохранение самостоятельных школьных предметов, в частности, истории Украины, украинского языка и литературы, которые являются фундаментальными для формирования идентичности", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинцы отмечают, что история Украины стратегически важный предмет, который закладывает основу национальной безопасности страны и требует отдельного курса с достаточным количеством часов. В то же время, по мнению педагогов, в фундаментальных вопросах нельзя копировать опыт других стран, ведь он исходит из их мировоззрения, исторических обстоятельств и национальных интересов.

В случае сохранения курса "История Украины", как самостоятельного предмета, это не помешает проводить аналогии, сравнения, развивать критический анализ. Однако, таким образом, удастся сохранить главную цель образования в Украине – формирование самодостаточного и национально сознательного украинца, уверяет сообщество.

По мнению педагогов, подобный курс более целесообразно рассматривать в рамках университетского образования.

В то же время, под сообщением OBOZ.UA в Facebook, где сообщалось о намерениях министра образования и науки Оксена Лисового по объединению двух предметов, развернулась дискуссия. Некоторые граждане поддержали такую идею, уверяя, что в школе и так выделено немного часов на изучение истории.

"Ой, чего все напряглись. Да, во-первых в европейских школах также преподают историю, во-вторых, наши школьники с этими отдельными предметами и так ничего не знают, поэтому в принципе, это хорошая идея".

"И почему это плохо, если история Украины по разным периодам будет освещаться вместе с всемирной историей? Станет понятным участие государства в отношениях международных, связи и развитие. И вообще учебник будет называться "История Украины и мира".

"Правильное решение. Видение истории как схемы (Украина на фоне мира) дает возможность правильному пониманию взаимосвязанных исторических процессов".

Однако не все соглашались с таким мнением, отмечая, что это повлияет на качество знаний школьников, которые и так пострадали от дистанционного обучения.

"Из истории никогда не было много часов. А теперь и подавно".

"Так давайте отменим и школу. Перейдем в "онлайн", вместо истории введем матоведение, будет "чистый родниковый украинский язык", не только у подъездов и детских площадок, но и из "зомбоящиков".

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