Текст из учебника истории для 5 класса не поняли даже взрослые: заслуженный учитель указал на большую проблему школ в Украине

Кандидат педагогических наук и заслуженный учитель Украины Виктор Мисан рассказал, как не смог понять текст из учебника по истории для 5 класса. Он отметил, что эта книга для обучения 11-летних детей в школе получила гриф Министерства образования и науки, а с предложением из нее не смогли справиться двое взрослых с несколькими высшими образованиями, один из которых и сам автор школьных изданий. Педагог подчеркивает, что подобная проблема наблюдается не только в учебниках по истории.

Об этом Мисан написал в Facebook. Он задался вопросом есть ли у образовательного ведомства, одобряющего такие издания, понимание того, что качественное обучение предполагает мотивированную деятельность и интерес.

"Я не смог объяснить тот набор слов, той длинной колбасной конструкции, который взрослый дядя предлагал 11-летним детям. Двое взрослых с несколькими высшими образованиями, один из них – автор учебников, специалист в сфере исторической дидактики, не справились с текстом для 5 класса! И такое наблюдаем не только в школьной истории. Но ведь эта книга, как и сотни других, получила гриф МОН, ее рассматривали, читали, анализировали эксперты, разрешение на печать предоставила учебно-методическая комиссия", – пишет учитель.

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Он также затронул тему успехов в чтении и отметил, что немаловажную роль в нем играет не только школа, но и родители. Педагог уверяет, что дети, которые не видят пример дома, не будут проявлять интерес к изучению книг, и не важно каких – бумажных или электронных.

По его мнению, школьники не могут показывать хорошие успехи в чтении в школе, если родители ничего не делали для их развития. Однако так же учебное заведение не может привить любовь к этому, потому что ученики не понимают содержание учебников по которым учатся.

"Если ребенка будут поощрять к познанию слова, будут организовывать систематические семейные вечера вроде "коллективного чтения перед сном", будут обсуждать прочитанное, будут делиться впечатлениями от прочитанного, будут искать аналогии в современной жизни или в прошлом по текстам, то такой ребенок не будет безразличным, он будет расти и будет формироваться как личность", – замечает Мисан.

Мисан уверяет, что не обязательно участвовать в исследовании РІSА, чтобы увидеть, что дети не читают, а процент тех, кто это делает, ежегодно уменьшается. Это, в частности, происходит из-за технологического развития, однако не меньше на это влияет семья, социум, учебные заведения и т.д.

Педагог убежден, что если ребенок будет получать подарки в виде книги, дарить их другим, обсуждать со сверстниками прочитанное, делиться своими впечатлениями, то у школьника сформируется элементарная культура чтения и отношения к нему.

Напомним, по мнению учительницы зарубежной литературы обучение начинается не в детском саду или школе, а с пеленок. Педагог считает, что дать знания можно тому, кто может взять их, и радуется, когда мамы покупают специальные книги и обучают малышей с помощью картинок, звуков животных и слов. Она верит, что такие дети будут учиться в будущем.

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