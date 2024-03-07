Должна быть дисциплина, а обучение начинается с пеленок: учительница объяснила, почему за любовь детей к чтению ответственны родители

Украинская учительница зарубежной литературы Леся Сыч объяснила, почему за любовь детей к чтению ответственны родители. По ее мнению, обучение начинается не в детском саду или школе, а с пеленок. Педагог уверяет, что дать знания можно тому, кто может их взять, и радуется, когда мамы покупают специальные книги и обучают малышей с помощью картинок, звуков животных и слов. Она верит, что такие дети будут учиться в будущем.

По ее словам, когда мальчикам и девочкам с детства дают телефоны – это добром не закончится. Своим мнением Сыч поделилась в Facebook. Учительница уверяет, что обучение начинается с дисциплины и ее вопросом должны заниматься все – Министерство образования и науки, школы, социальные структуры и родители. В то же время взрослые, которые оправдывают невоспитанность детей, подсознательно оправдывают и себя в том, что они не справились.

"Кто-то в соцсетях сказал: ваш ребенок не гиперактивен, он невоспитанный болван. Грубо? Да. Согласятся ли с таким мнением родители? Нет! Когда родители оправдывают невоспитанность своих детей, подсознательно оправдывают себя – не справились. Вопрос дисциплины – глобальный. Этим должны беспокоиться все: МОН, родители, школа, социальные структуры", – пишет Сыч.

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Кроме того, она уверяет, что лучше всего дети учатся в жизни и приводит в пример ситуацию в супермаркете, когда молодой папа поднял на руки сына 4-х лет, объясняя, какие цифры нажимать, чтобы выбился чек на фрукты.

За свои 28 лет учительства педагог сделала вывод, что в классы разного профиля должен быть отбор. По ее мнению, одинаковое отношение ко всем не работает. Она считает, что это самообман, если ребенок не соответствует уровню и требованиям школы.

На замечание, что учитель должен найти подход, педагог задается вопросом – находят ли подход родители, чтобы объяснить ученику, что школа это не просто "камера хранения" для их временного пребывания.

По словам Сыч, учеников нужно мотивировать, в частности, вознаграждая за успехи в учебе и приучая работать за деньги. Она задается вопросом, все ли родители хотят работать даром. Педагог приводит в пример свою историю, когда ее сын получил ноутбук за победу в олимпиаде.

"Своему ребенку за победу в областных олимпиадах мы купили ноутбук. Он первый в классе имел ноутбук! Скажете, что это приучать работать за деньги? Так это же здорово! Или вы сами хотите работать бесплатно? За идею? Эффективное обучение в классах до 20 детей ", – отмечает учительница.

Кроме того, Сыч призывает родителей прислушиваться к педагогам, ведь с ними ребенок всего 7 лет и подвергает сомнению желание взрослых быть другом школьнику. В частности, это касается ситуаций, когда ученики не делятся тем, что не работают на уроках, отвлекают одноклассников, а рассказывают, что они не поняли или не услышали учителей, потому что они не таковы.

По ее мнению, родители теряют время в ситуации, когда не слушают учителей о проблемах поведения школьников, а в 10-11 классе не знают, что делать с детьми.

"Не все так плохо. Есть дети, которые во время урока говорят: "Называйте, пожалуйста, страницы, с которых читаете цитаты, потому что я тоже себе книжечку купила – хочу и ваши отметки оставить". Или: "У меня дома большая библиотека – я полностью произведения читаю!". "Скажите, что можно почитать для себя кроме школьных произведений?", – делится Сыч.

Педагог заверила, что не боится, если ее "забросают тапками" за такое сообщение.

Напомним, украинский актер и режиссер Александр Мирошниченко считает, что в нежелании школьников читать частично виновны учителя. Он объясняет, что корень проблемы начинается еще в вузах, где будущих педагогов не приучают любить чтение, а они, в свою очередь, не делают это потом с детьми.

По мнению представителя творческой отрасли, педагоги оправдывают себя сложными условиями труда и малыми зарплатами. Однако он считает, что у учеников также не хватает времени на то, чтобы читать больше произведений не по школьной программе.

Предварительно, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков отмечал, что у школьников снизился уровень читательской грамотности из-за того, что они привыкли получать информацию в TikTok и Instagram. По его мнению, это отрицательно сказывается на критическом мышлении детей.

На то, что ученики стали читать меньше, чем когда-либо, также отреагировало Министерство образования и науки Украины. В частности, заместитель министра образования Михаил Винницкий призвал родителей уделять больше внимания чтению школьников, ведь у детей проблемы с усвоением и анализом полученной из книг информации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что английские дети читают лучше, чем украинские, ведь их родители каждый день уделяют этому время.

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