''Вам нужна школа или образование?'' Сергей Дятленко – об отставании сельских учеников, роли будущих лицеев и о том, для чего учить таблицу умножения

Украинский эксперт в области образования Сергей Дятленко более 10 лет проработал в Министерстве образования и науки и значительное время посвятил учительству в отдаленной сельской и школе Киева, так что знает образовательный процесс со всех сторон.

В интервью OBOZ.UA он поделился своим видением реформы старшей школы, озвучил возможные проблемы создания профильных лицеев и на примере США объяснил, какой должна быть сертификация учителей в Украине. Кто и что помешало полноценной реформе Новой украинской школы, для чего на самом деле нам всем нужна таблица умножения, как мотивировать выпускников поступать в педагогические заведения и идти работать в учебные заведения – об этом и многом другом читайте дальше.

– Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал причиной "провисания" программы Новой украинской школы в 5-7-х классах неподготовленность учителей. Экс-руководитель УЦОКО Игорь Ликарчук в интервью OBOZ.UA опроверг это мнение, переложив ответственность на органы управления образования. Мол, они не сделали все возможное и невозможное для того, чтобы эта реформа заработала. А как вы думаете?

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– Реформа требует удачной концепции, ресурса для воплощения и коммуникации. С концепцией, на мой взгляд, все хорошо. Более того, ее даже удалось воплотить в законах "Об образовании" (2017 г.) и "О полном общем среднем образовании" (2020 г.). И не стоит ожидать, что все должно быть продумано и прописано до деталей. На марше обязательна корректировка, ведь делается что-то, чего раньше не было. И это что-то не автономное, а зависит от параллельных процессов, децентрализации, например, или войны.

Совершенно провальным стал вопрос ресурсов. Образование "реформируют" постоянно, и постоянно без ресурсов, на энтузиазме. Как бы так изменить, чтобы ничего не вкладывать и в сущности ничего не изменилось, – такой подход прослеживается с начала 2000-х. При правительстве Николая Азарова, к примеру, в МОН разрабатывали несколько государственных программ, одна из которых касалась информатизации школьного образования и называлась амбициозно "Сто процентов". В программу было заложено и согласовано государственное и местное финансирование и другие меры по улучшению. Ни одной копейки из государственного бюджета на эту программу (равно как и на другие, которые разрабатывались параллельно) не поступило. Но все должны были отчитываться об успешности ее реализации.

Так что и на НУШ только в начале были выделены средства на оборудование кабинетов для первоклассников (вспомните одноместные парты и "6 кирпичиков") и для подготовки учителей начальных классов. Отмечу, что это был мизер, которого едва хватило на базовые вещи и только при поддержке на местах. Дальше этот ручеек мелел и пересыхал время от времени.

Поэтому учителя базовой школы не получили должной подготовки, поддержки и средств для реализации подходов НУШ. Не получили эту поддержку и местные органы управления образования. И здесь вопрос к третьей составляющей реформы – коммуникации. Об идеях, целях, задачах, путях реализации реформы и ее возможных последствиях не знают точно не только родители и учителя, но и образовательные управленцы. И формирование сети профильных лицеев тому свежее подтверждение.

Конечно, все можно списать на ковид и войну, но это не оправдывает всеобщего отношения к изменениям в образовании. Силами самого образования здесь не обойтись.

– Как, по вашему мнению, решить проблему перегруженности программ и повысить эффективность обучения в школах? Например, бывший советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник, комментируя большую нагрузку на учеников украинского языка и литературы, сказала: создается впечатление, будто в школе готовят кандидатов филологических наук. В то же время есть примеры западных стран, той же Великобритании, где старшие классы изучают три предмета, которые выбирают самостоятельно для своей будущей профессии.

– В Украине нет ни одного института, команды или личности, позицию которой восприняло бы большинство и которая была бы готова взять на себя ответственность за непопулярные решения в образовании. Нет педагогов, которые бы последние 20 лет не говорили о перегруженности и большом количестве предметов. Но при всех усилиях Министерства образования (лично был среди инициаторов) до сих пор не удалось объединить в один предмет даже литературу (украинскую и мировую), историю или науки для гуманитариев. Предметный и научный шовинизм до сих пор в тренде, а полная победа какой-то концепции не усматривается целью ни одной из групп, ибо тогда сразу нужно будет решать кучу "неразрешимых" проблем.

При этом шанс построить "правильную" профильную школу у нас есть. Должен все-таки кто-то взять на себя ответственность независимо от политической конъюнктуры.

– Как вы оцениваете инициативу Министерства образования и науки о закрытии малокомпетентных сельских школ и переводе детей в опорные учебные заведения?

– Очень болезненный вопрос. Знаю, как на нем спекулируют, чтобы набрать побольше лайков, поэтому уделю ему больше внимания. Не буду оригинальным, когда обращусь к результатам международного образовательного сравнительного исследования PISA. Опустим, что мы почти не используем результаты этого исследования для исправления ситуации. Пусть это останется на совести тех, кто принимает решения в коридорах власти.

Очень доверяю этому исследованию по трем причинам – оно независимо, практически ориентировано и оценивает образовательную систему, а не конкретного ученика. Украина принимала участие уже в двух таких исследованиях – в 2018 и 2022 годах. И результаты в части сельских школ (даже не малых, а сельских в целом) катастрофические. Отставание от 15-летних ровесников городских школ в среднем (не высшие результаты от низших, а именно средние!) составляет до 4-5 лет обучения.

Для аргументации приведу пример из своей практики. По просьбе одной сельской громады, где школы были малонаполненные, проводил анализ образовательной сети. Я обнаружил, что никто из выпускников школ громады за три года не сдал ВНО (тогда еще было именно ВНО) ни по одному предмету более чем на 180 баллов. То есть ни у одного ученика не было даже шанса поступить на бюджет в престижное ЗВО на популярную специальность.

– Считаете ли вы, что громкое решение МОН сможет улучшить качество образования в селах? Как, по-вашему, обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех учеников в сельской и городской местности?

– Основными причинами, влияющими на разность учебных достижений учеников сельских и городских школ, могут быть среда, учителя, оборудование учреждений и организация образовательного процесса. При переводе в опорные заведения мы решаем (больше или меньше) вопросы учителей, оборудования и организации образовательного процесса (ибо иначе нечего и переводить!) и даже частично влияем на среду. Подскажите другой, более действенный способ решения вопроса создания базовых условий для дальнейшей самореализации талантливых детей (а они действительно талантливые), которые родились в маленьком селе.

Важно и отношение к процессам. Вот медийщики подхватили термин об "инициативе Министерства о закрытии малокомпетентных сельских школ". Так легко бросается в глаза, сразу видно, кто агрессор (он же плохой), а кто жертва (хорошие). Я не защищаю МОН, но прямо здесь подскажу, как уберечь малые школы или вообще ничего не менять для соискателей образования и их родителей. Несмотря на то что школы (кроме начальных), в которых меньше 60 учеников, не будут финансироваться за счет государственной субвенции с 2026 года.

Вариант первый – это перепрофилировать заведение в начальную школу, при этом гимназического уровня не будет. И вариант второй – превратить заведение в филиал другой школы. При таком варианте изменения коснутся только директора и отдельных педагогов. Ибо если меня спросят "Может ли быть качественным образование в маленькой школе?", отвечу: "Да, может." И такие школы нужно беречь, и такие педагогические коллективы нужно беречь, ведь высокие результаты – именно их заслуга.

Но в большинстве школ с малой наполняемостью учеников качество образования хромает на две ноги. И нужно задавать вопросы: "Вам нужна школа или образование?" Потому что это, к сожалению, не одно и то же.

– В Украине с 2025 года начнется пилотирование старшей школы, а уже с 2027-го должна быть создана сеть учебных заведений согласно этой реформе. МОН планирует, что часть детей будет учиться в академических лицеях, а другие пойдут в профессионально-технические училища. Однако сейчас статистика показывает, что ученики не хотят поступать в ПТУ и работать сразу после их окончания, вместо этого они продолжают получать образование по следующим уровням. Как вы думаете, реформа поможет популяризировать профтехи среди школьников? Улучшит ли она качество образования среди учеников академических лицеев?

– Для начала попытаемся заменить "профтехи" и "ПТУ" на профессиональные лицеи. И дело не только в названии, хотя и оно не должно влечь за собой негативное отношение. Ожидаю, что в случае появления выбора после завершения обучения в ближайшей школе количество желающих получить профессию увеличится существенно. И об этом свидетельствуют результаты, которые мы имеем в тех громадах, где уже созданы мощные академические лицеи. С 2025 года должны пилотировать и форму, и содержание будущего профильного образования. Но никто не мешает (а наоборот) создавать образовательные сети, по форме подобные тем, которые должны воплотиться с 2027 года. И такой опыт уже имеют, в частности, Славутская и Красиловская громады Хмельницкой области.

При этом не стоит забывать и о том, что образовательная реформа является/должна быть комплексной и профессиональное образование также меняется и развивается. К сожалению, темпы не такие, которые хотелось бы видеть. Профильный закон на уровне проекта, а ресурса на обновление катастрофически не хватает.

– Также в Украине будет введена 12-летка, ведь мы едва ли не единственная европейская страна, у которой этого еще нет. Таким образом МОН планирует разгрузить программу и дать ученикам больше возможностей наверстать образовательные потери и выбрать будущий профиль. Насколько это изменит образование и его качество в целом? Актуальны ли вообще такие изменения?

– Нормативные документы, предусматривавшие переход на 12-летний срок получения полного общего среднего образования, датированы еще 1999 годом, а первые выпускники 12-го класса (если все будет хорошо в этот раз) появятся только в 2030 году. Драгоценное время теряется.

Профильные лицеи изменят школьное образование более существенно, чем введение НУШ в начальной школе. Я бы даже сказал, что старшая профильная школа уже будет менее похожа на привычную нам школу и будет существенно отличаться от базового звена (5-9-е классы). Она будет выглядеть как бывшие техникумы, колледжи, педучилища, только вместо профессиональной составляющей там будет профильная.

Наверстать образовательные потери она сможет лишь в смысле выравнивания или "подтягивания" уровня отдельных учеников, которые потеряли больше всех. А вот качество образования улучшит – это несомненно. Она сделает школьное образование более ценным и важным.

– В некоторых регионах уже начинают готовиться к реформе старшей школы и не набирают первоклассников в определенные учебные заведения. Так планируется выделить лицей, который выбран для старшеклассников. Уже в следующем году в каждой области появится по одному академическому лицею и по два профильных. Не все родители поддерживают подобные инициативы. Как вы видите структуру выбора лицеев? Как сделать этот процесс перехода максимально комфортным для детей и родителей? Верно ли решение отделять старшую школу от начальной и средней?

– Готовиться нужно было еще "вчера". И правильно поступают те, кто не ждет 2027 года. Потому что создать хороший профильный лицей за 1 год можно только на бумаге. На практике нужно подобрать кадры, подготовить материальную базу, выработать механизмы реализации подходов к новой образовательной деятельности. И при этом еще и обрести авторитет, который будет привлекать потенциальных абитуриентов. Следует особо заметить, что как только у учеников и родителей появится возможность и потребность выбора, после окончания 9-го класса часть из них будет стремиться поступить в наилучший, по их мнению, лицей. И необязательно это будет ближайший лицей или тот, что в своей громаде. Тем более что условием функционирования лицеев является наличие пансионов для проживания.

Странный будет иметь вид начальная школа при таких лицеях, да и гимназия, по моему мнению, будет неуместной в тех местах, где рядом есть другие школы, которые могут безболезненно взять на себя функции по предоставлению базового общего среднего образования.

Как показывает практика, проблемы возникают и будут возникать в двух случаях: 1) когда в населенных пунктах, где планируется создание лицеев, нет других школ. И тогда стоит либо строить новую, либо совмещать гимназию с лицеем, чтобы не довозить значительную часть учеников в другое место; 2) там, где создан культ отдельной школы и ее руководителя, а родители уверовали, что только в этом заведении их дети могут учиться. На самом деле это не так очевидно, но создает проблемы при поэтапном выводе гимназических классов или классов начальной школы.

– В этом году значительная часть учителей математики не смогли пройти во второй этап при прохождении сертификации. Многие педагоги сетовали на задачи, которые они имели на независимом оценивании, якобы они совсем не касались профильной дисциплины. По вашему мнению, причина именно в этом? Нужна ли такая сертификация учителей сейчас и действительно ли она показывает уровень знаний учителей? Как вы считаете, что нужно и нужно ли изменить в этом подходе?

– Ответ на этот вопрос я бы разделил на несколько частей. Сначала об идее сертификации. Во многих странах есть двухэтапный допуск к учительству: первый – получение образования и диплома; второй – допуск к конкретному рабочему месту. Я ознакомился с такой системой в США. Там в каждом штате создана комиссия, которая принимает экзамены у кандидатов, желающих учительствовать в школах штата, независимо от наличия диплома, опыта, перерыва в работе.

Но для этого сертификация должна охватить всех педагогических работников, а не "по отдельным предметам", да еще и по "квотам областей". В настоящее время процесс сертификации в тестовом режиме затянулся.

Сертификация, кроме всего прочего, должна установить планку образования для учителей и педагогических учреждений высшего образования и сформировать запрос на подлинное качественное и нужное педагогу повышение квалификации.

Что касается уровня заданий, то он устанавливается конкретной группой людей при разработке заданий и может легко регулироваться и изменяться в зависимости от поставленных целей. В этом не вижу серьезных проблем. И, да, задания не должны ограничиваться профильной дисциплиной, потому что учитель сначала "учитель", а затем "предметник" и задания, которые он решает в образовательном процессе, выходят далеко за рамки дисциплины.

В конце концов скажу, что и бояться или демонизировать сертификационные результаты учителей не стоит по той же причине уровня поставленных вопросов. Учителя, конечно, не безгрешны, но и отлучения от школы за непрохождение сертификации на нынешнем тестовом этапе ее введения не заслуживают.

– В Украине критическая ситуация с молодыми учителями, особенно в сельских районах. Большинство не хочет идти в эту профессию из-за малых зарплат и перегруженности. В то же время МОН планирует сделать эту профессию престижной и популярной среди молодежи. Что, по вашему мнению, уже сейчас нужно делать, чтобы молодое поколение хотело идти учиться по этой специальности и потом работать в школах? Ведь многие получают образование, однако меняют свой профиль.

– Сегодня молодежь преимущественно поступает в педагогические заведения высшего образования из-за высшего образования, а не из-за педагогического образования. Здесь одни из самых низких требований к проходному баллу ВНО/НМТ даже на бюджет, лайтовые условия обучения, отсутствие независимого контроля на выходе – и диплом в кармане. Но это не педагоги и в школу они не пойдут. А мотивированные не пойдут в том числе и потому, что оплата труда по образованию в тройке самых низких по всем отраслям экономики. Поэтому меня даже пугает предложение об обязательной отработке в школе для тех, кто получал педагогическое образование за государственный счет.

Моя тройка условий пополнения учительства выглядит так: конкурентная оплата труда, профориентация до поступления, независимый контроль за получением права на профессию.

Кстати, у нас законодательно закреплена хорошая норма (закон "Об образовании"), согласно которой учителем может быть и лицо с высшим, но не педагогическим образованием. Такое лицо должно после года работы сдать квалификационные экзамены. Норма прописана еще в 2017 году, но механизма реализации (проведение квалификационных экзаменов) нет до сих пор.

– Какие основные вызовы и возможности вы видите в современном украинском школьном образовании?

– Преодоление вызовов автоматически является и возможностями для развития. Первое, на что обратил бы внимание, – это практическая направленность школьного образования. Школа – это не "храм науки", она не может отдаляться от реальной жизни. Знание таблицы умножения требуется не столько для развития памяти, сколько для умения сосчитать стоимость 2,5 кг яблок.

Следующий вызов, о котором мы уже упоминали, – оптимизация содержания. Чтобы привнести в школьное образование что-нибудь новое, нужно освободить для него место. Школа – это место, где учат находить нужные знания, а не "пичкают" ими.

И еще выделил бы потребность в персонализации школьного образования в противоположность "уравниловке". Каждый ребенок действительно имеет задатки, которые позволят лучше себя реализовать в жизни. Задача школы – найти и развивать задатки каждого ученика. Для этого нужно развивать не только предметные компетенции, но и мягкие навыки. Ведь умение грамотно выражать свои мысли, вести дискуссию и писать сообщения в соцсетях не менее важно, чем диктанты без ошибок.

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