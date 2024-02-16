Министр образования нашел крайних в ''провисании'' НУШ в 5-7 классах

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что проблема "провисания" программы Новой украинской школы в 5-7 классах произошла из-за неподготовленности учителей. В частности, он отметил, что педагоги начальных классов прошли качественное обучение, смогли выбрать более прогрессивные планы уроков и не имеют перегрузки.

Об этом глава МОН отметил в интервью NV.ua. По его словам, ситуация с учителями базовой школы отличается, ведь они не прошли обучение так, как должны. Поэтому большинство из них продолжает выбирать более привычные и более простые подходы, которые и дают перегруженность в школах.

"Если в младшей школе мы качественно прошли процесс подготовки учителей и они выбрали программы, которые более прогрессивны и не имеют такой нагрузки, то в базовой школе обучение учителей не произошло так, как должно было состояться, поэтому учителя часто выбирали более простой, привычный для себя подход , похож на старую добрую школу, на которую, собственно, и сетуют родители сегодня. Там и перегруженность, и отрыв от практической составляющей, и многие другие проблемы", – сказал Лисовой.

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Он добавил, что в большинстве случаев произошел обман детей, ведь они после новой младшей школы пришли в пятый класс, где им преподают предметы по подходам старой системы.

Поэтому, по словам Лисового, одна из задач МОН – вернуть педагогов к прогрессивному выбору образовательных программ благодаря качественному повышению квалификации. Часть процессов уже состоялась в 2023 году.

В частности, прошло обучение учителей и удалось предоставить дидактические материалы для оснащения кабинетов НУШ в базовой школе. Ведь так сложилось, что дети пришли в обычные кабинеты и к педагогам без необходимых навыков, подчеркивает глава Минобразования.

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