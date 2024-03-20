25-летний учитель из Киева озвучил неожиданную причину, почему молодые педагоги не идут работать в школу

25-летний учитель физики и информатики Руслан Цыганков рассказал, что молодым учителям часто не хватает принятия коллег в учебных заведениях. По его мнению, это одна из причин, почему педагоги сразу после окончания учебы не идут работать в школы. В то же время он считает, что тем, кто уже с опытом и давно преподает, не хватает принятия современности – новых мод и тенденций.

Кроме того, по словам Цыганкова, его молодым коллегам не хватает уверенности в себе и своих силах. Однако педагог уверяет, что ему повезло с коллективом, не возражающим против его методов работы и поддерживающим во всем. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Учитель не обошел также проблему заработных плат. Он считает, что ту работу, которую выполняют педагоги, должны оплачивать значительно больше. Таким образом, и у молодых специалистов и у работающих давно появится больше мотивации.

Цыганков поделился, что ему удается решать финансовый вопрос благодаря дополнительным хобби, что он советует делать и другим педагогам.

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Напомним, бывшая министр образования и науки Лилия Гриневич предложила увеличивать возможности профессионального развития украинских учителей, улучшать качество педагогического образования и переосмыслить подходы к их сертификации. Таким образом, по ее мнению, удастся привлекать больше молодых педагогов, которых катастрофически не хватает во многих регионах.

Предложение дать больше свободы учителям и достойную зарплату выдвинул также бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Педагог раскритиковал решение о появлении супервизоров в школах для украинских учителей. Он призвал разработать адекватные требования критерий оценок труда педагогов, морально и материально мотивировать их к повышению своего профессионального уровня и сделать так, чтобы выпускники педуниверситетов стояли в очереди для трудоустройства в школах.

Похожего мнения также придерживается и учитель информатики Григорий Громко. Он считает, что нищий не может быть хорошим специалистом и сетует на низкие зарплаты педагогов. Просветитель считает, что в Украине недооценивается важность этой профессии, а специалистам, для того чтобы получать среднюю украинскую зарплату размером 17 900 гривен, нужно иметь высшую квалификационную категорию, стаж 30 лет и не менее 30 часов нагрузки.

Предварительно также стало известно, что одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются учителя при поиске работы стали зарплаты. Молодые просветители отмечали, что в некоторых случаях денег едва хватало на еду, а некоторые даже голодали из-за нехватки средств. Кроме того, педагоги указывали на проблемы дискриминации и систематическое посягательство на их личное время, а также попытки от коллег "переложить обязанности".

Напомним, согласно результатам исследования, в Украине количество молодых учителей в возрасте до 25 лет составляет всего 5%. В то же время педагогов, которым за 50, со стажем 20-30 лет, втрое больше. Согласно мнению исследователей, молодых специалистов не становится больше из-за уровня заработной платы в начале профессионального пути и завышенных моральных требований.

В то же время меньше всего молодых просветителей в сельских местностях : с 2017 года специалистов до 30 лет в селах стало меньше на 9,5%. Работа в сельской школе, несмотря на реформирование, не привлекает молодежь.

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