Меньше уже некуда. Опубликована неутешительная статистика относительно молодых учителей в Украине в возрасте до 25 лет

В Украине количество молодых учителей в возрасте до 25 лет составляет всего 5%. В то же время педагогов, которым за 50, со стажем 20-30 лет, втрое больше. Средний возраст представителей этой профессии – 46 лет.

Об этом сообщили на презентации проекта "MentorMe" представители общественной организации "Освіта 360". Участники считают, что молодых специалистов не становится больше из-за уровня заработной платы в начале профессионального пути и завышенных моральных требований.

"Сейчас в Украине молодых учителей, имеющих педагогический стаж от 1 до 3 лет составляет 5%. В основном это педагоги до 25 лет. Средний возраст согласно статистике – 46 лет", – сказала представительница ОО "Образование 360".

По словам народного депутата Романа Грищука, ситуацию с недостаточным количеством молодых учителей нужно менять. Он отметил, что школьникам легче воспринимать педагогов, имеющих небольшую возрастную разницу с учениками.

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"Вы можете на одном языке говорить. Дети понимают, что такое ТікТок, вы тиктоки снимаете, они за вами следят, вы знаете тренды. Лучше устанавливается связь", – сказал Грищук.

Напомним, молодые учителя назвали самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются во время работы в школе. В частности, некоторые из них отметили, что зарплаты едва хватает на еду, а некоторые даже голодали несколько дней, ведь было недостаточно средств. Также 75% педагогов сказали, что они перегружены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что эксминистр образования и науки Украины предложила идею, как привлечь молодых учителей в школы.

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