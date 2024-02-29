Эксминистр образования и науки Украины предложила идею, как привлечь молодых учителей в школы

Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич предложила увеличивать возможности профессионального развития украинских учителей, улучшать качество педагогического образования и переосмыслить подходы к их сертификации. Таким образом, по ее мнению, удастся привлекать больше молодых педагогов, которых катастрофически не хватает во многих регионах.

Об этом Гриневич сказала во время презентации проекта MentorMe. Она добавила, что пересмотреть подготовку будущих представителей этой профессии нужно также в учреждениях высшего или профессионального образования.

"Для того чтобы квалификацию потом записать, конечно, и это надо переосмысливать. Потому что, если это педагогическая составляющая, номинальная, неинтересна, базируется только на тех же теоретических аспектах и в них даже не чувствуется тренды настоящего. Например, по реформе Новая украинская школа. Это без сомнения демотивирует будущих учителей. Поэтому требования по поводу педагогического образования мы должны пересмотреть", – сказала бывший министр образования.

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Она также поделилась опытом других стран. В частности, в Швейцарии преподавать могут только специалисты с уровнем не ниже магистра. По ее мнению, такое решение поднимает образовательный уровень педагога, ведь у таких студентов уже определенный уровень зрелости.

"Педагогическими являются именно магистерские программы. Все идут на бакалавра по разным специальностям. А тогда, если они хотят идти в педагогику, преподавать, они идут на педагогическую магистерскую программу. Это просто другая философия", – добавила Гриневич.

Кроме этого, чиновник привела в пример опыт повышения квалификации педагогов в Сингапуре, где подростки показали лучшие результаты на исследовании PISA-2022. У учителей этой страны есть 100 часов в год оплаченного и зарезервированного в их расписании обучения на курсах по повышению квалификации.

В Украине педагоги имеют таких 150 часов в 5 лет, что в среднем составляет по 30 часов в год.

"Профессия учителя для того, чтобы он был в тренде, понимал, как реагировать на изменения, нуждается в постоянном вдохновении и совершенствовании. Когда человек имеет выделенное и оплаченное время на это, возможности учиться у других и делиться опытом, тогда у него есть способ взглянуть на рутину по-другому", – отметила бывший министр образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что исследование показало серьезную проблему учителей в Украине, которая может отразиться на школьниках.

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