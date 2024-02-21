В украинских школах появятся супервизоры: кто это такие и что они будут делать
Министерство образования и науки Украины планирует внедрить профессиональную помощь для учителей. В частности они смогут получать поддержку от супервизоров. Об этом говорится в проекте Порядка предоставления профессиональной поддержки и помощи педагогическим работникам в сфере общего среднего образования.
МОН на официальном сайте разместило проект Порядка к общественному обсуждению. Воспользоваться услугами профессиональной помощи смогут педагоги как государственных, так и частных школ.
"Супервизор (предоставитель услуг супервидения) – специалист в сфере общего среднего образования, осуществляющий комплекс мер по предоставлению профессиональной поддержки и помощи педагогическим работникам", – отмечено в документе.
Стать таким специалистом сможет педагогический, научно-педагогический и научный работник учебных заведений разных уровней, учреждений и организаций. Кроме того, пройти сертификацию может любое лицо, имеющее педагогическое образование, чтобы предоставить востребованные заказчиком услуги.
Для получения сертификата супервизор должен иметь высшее образование, не менее пяти лет педагогического стажа и одного года практического опыта обучения взрослых. Также представители профессиональной поддержки должны подтвердить обучение в последние три года по программе подготовки супервизоров, которая разработана на основе типичной.
Инициировать супервизию в учебном заведении могут учителя, администрация, представители родительского комитета школы и органы управления образованием. Для того чтобы провести процедуру, стороны должны заключить договор.
Благодаря супервизии учителя смогут получить профессиональную консультацию и помощь в преодолении трудностей, связанных с профессией. Также педагогов будут поддерживать в определении индивидуальных потребностей и мотивировать к развитию в специальности.
Проводить такие консультации можно будет в разных форматах: как очно, так и дистанционно.
Замечания и предложения по проекту Порядка осуществления супервизии будут приниматься до 20 марта 2024 года.
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