В Украине предложили снижать категорию учителя за буллинг и мобинг: что это значит

Защитник прав в сфере образования Сергей Горбачев предложил снижать категорию учителя или лишать педагогического звания за буллинг, мобинг и преступления против основ национальной безопасности. В частности, он отметил, что педагоги, несмотря на привлечение к административной ответственности, продолжают и дальше работать с детьми, включая и тех, кто подвергся от них травли. По его словам, в квалификации таких работников есть большие сомнения.

Об этом образовательный омбудсмен написал в Facebook. Он обратил внимание на закон "Об образовании", в котором говорится о соблюдении педагогической этики и уважения законных интересов всех участников образовательного процесса. В частности, и о защите школьников при обучении от любых форм физического или психологического насилия, унижении их чести и достоинства или дискриминации.

"Имеются неединичные ситуации, когда педагогический работник, привлеченный к административной ответственности за буллинг, согласно решению суда, продолжает работать в учебном заведении, или увольняется из одного и переходит на работу в другое учебное заведение, сохраняя все педагогические звания и квалификационные категории, в которых есть большие сомнения. И, в частности, работает с теми детьми, которых он булллил. А так не должно быть", – отмечает Горбачев.

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Он добавил, что норма в Положении об аттестации призвана предупредить педагогов о последствиях и принять необходимые меры, если такая ситуация уже произошла.

Что касается коллаборационной деятельности, то образовательный омбудсмен отметил, что учителя, нарушающие свои прямые обязанности, указанные в законе, также должны нести ответственность за свои действия, в том числе и быть отстраненными от работы с детьми.

"Люди, которые по решению суда были признаны виновными в коллаборационной деятельности, государственной измене и т.д., должны быть отстранены от педагогической деятельности или хотя бы на время должны быть лишены права работать с детьми, ведь педагоги воспитывают наше будущее поколение, являющееся основой нашей государства", – сказал Горбачев.

*мобинг или издевательство – это систематическая травля, психологический террор, форма психологического давления. В школе это может проявляться посредством травли картавых, леворуких, детей с плохим зрением, слабых от природы, с заиканием, признаками болезни на лице и открытых частях тела, слабосильных, неспортивных отличников и т.д.

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