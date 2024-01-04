Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал всех участников образовательного процесса быть отзывчивыми и внимательными друг к другу. Глава ведомства разместил в соцсети инфографику, в которой рассказывается о признаках буллинга, а также о том, кто и кому должен сообщать о травле.

Сообщение опубликовано на официальной странице Лисового в Facebook. Руководитель образовательного ведомства отметил, что буллинг – это страшно, поэтому всем родителям и учителям нужно знать, что делать в случае его возникновения.

"Так всегда было". Одна из худших фраз, которую можно услышать относительно буллинга, нормализуя это явление. Якобы "над всеми когда-то смеялись, ничего такого". Но на самом деле буллинг – это страшно и всегда нуждается во вмешательстве взрослых, ведь никогда нельзя знать заранее, чем именно закончится такая травля для ребенка. Так же не могут оставаться без внимания случаи издевательства над педагогами", – написал Лисовой.

Он добавил, что по результатам PISA-2022 14,7% украинских учеников отметили, что подвергались буллингу, по крайней мере, несколько раз в месяц, а 7% – чувствовали его часто. Поэтому МОН подготовило законодательное разъяснение о том, что делать при травле в школе.

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Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Минобразования рассказало, что признаков буллинга может быть несколько, в частности:

  • систематичность;
  • наличие двух сторон (буллер, жертва, наблюдатели);
  • действия или бездействие обидчика, повлекшие психологический или физический вред.

Происходить травля может как на территории школы, так и за ее пределами.

Примеры буллинга:

  • преднамеренное лишение пищи, средств, одежды, документов и т.п. и возможности пользоваться этим;
  • препятствование в обучении, принуждение к труду;
  • словесные оскорбления, угрозы, унижения, преследования, устрашения и т.д., направленные на ограничение волеизъявления;
  • вербальное, невербальное или физическое поведение сексуального характера;
  • нежелательное физическое поведение;
  • другие насильственные действия.

В случае выявления травли родители или учителя должны составить заявление руководителю учебного заведения. В частности, МОН рекомендует это делать в письменной форме, чтобы у взрослых были доказательства обращения.

Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Участники образовательного процесса также могут обращаться к образовательному омбудсмену, в службу по делам детей, центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, к другим работникам учебных заведений, Национальной полиции, органам местного самоуправления.

Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Руководитель учреждения должен предпринять неотложные меры в определенные сроки.

Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Административная ответственность за буллинг предусматривает штраф в размере 850-1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов. При повторном случае травли размер наказания может быть удвоен.

Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Если над школьниками издеваются их сверстники или несовершеннолетние, ответственность за исполнение наказания будут нести родители.

Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Руководители учебных заведений, которые не сообщили о буллинге, также могут быть наказаны в виде штрафа или исправительных работ за вычетом до 20% заработка.

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