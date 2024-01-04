Как распознать и остановить буллинг в школе и кого могут наказать за травлю детей. Инфографика

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой призвал всех участников образовательного процесса быть отзывчивыми и внимательными друг к другу. Глава ведомства разместил в соцсети инфографику, в которой рассказывается о признаках буллинга, а также о том, кто и кому должен сообщать о травле.

Сообщение опубликовано на официальной странице Лисового в Facebook. Руководитель образовательного ведомства отметил, что буллинг – это страшно, поэтому всем родителям и учителям нужно знать, что делать в случае его возникновения.

"Так всегда было". Одна из худших фраз, которую можно услышать относительно буллинга, нормализуя это явление. Якобы "над всеми когда-то смеялись, ничего такого". Но на самом деле буллинг – это страшно и всегда нуждается во вмешательстве взрослых, ведь никогда нельзя знать заранее, чем именно закончится такая травля для ребенка. Так же не могут оставаться без внимания случаи издевательства над педагогами", – написал Лисовой.

Он добавил, что по результатам PISA-2022 14,7% украинских учеников отметили, что подвергались буллингу, по крайней мере, несколько раз в месяц, а 7% – чувствовали его часто. Поэтому МОН подготовило законодательное разъяснение о том, что делать при травле в школе.

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Минобразования рассказало, что признаков буллинга может быть несколько, в частности:

систематичность;

наличие двух сторон (буллер, жертва, наблюдатели);

действия или бездействие обидчика, повлекшие психологический или физический вред.

Происходить травля может как на территории школы, так и за ее пределами.

Примеры буллинга:

преднамеренное лишение пищи, средств, одежды, документов и т.п. и возможности пользоваться этим;

препятствование в обучении, принуждение к труду;

словесные оскорбления, угрозы, унижения, преследования, устрашения и т.д., направленные на ограничение волеизъявления;

вербальное, невербальное или физическое поведение сексуального характера;

нежелательное физическое поведение;

другие насильственные действия.

В случае выявления травли родители или учителя должны составить заявление руководителю учебного заведения. В частности, МОН рекомендует это делать в письменной форме, чтобы у взрослых были доказательства обращения.

Участники образовательного процесса также могут обращаться к образовательному омбудсмену, в службу по делам детей, центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, к другим работникам учебных заведений, Национальной полиции, органам местного самоуправления.

Руководитель учреждения должен предпринять неотложные меры в определенные сроки.

Административная ответственность за буллинг предусматривает штраф в размере 850-1700 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов. При повторном случае травли размер наказания может быть удвоен.

Если над школьниками издеваются их сверстники или несовершеннолетние, ответственность за исполнение наказания будут нести родители.

Руководители учебных заведений, которые не сообщили о буллинге, также могут быть наказаны в виде штрафа или исправительных работ за вычетом до 20% заработка.

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