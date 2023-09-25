На Кировоградщине мама 11-классницы добилась наказания для учительницы, которая травила ее дочь. Почему эта история о буллинге показательна

В Аджамском лицее в Кировоградской области 11-классница Кира Коробко пострадала от буллинга со стороны классной руководительницы и одноклассников. Мама девочки обратилась в администрацию заведения и написала заявление в полицию.

Пострадавшая ученица лицея рассказала "Суспільному", что инициатором травли оказалась учительница, а одноклассники ее живо поддержали в такой выходке. В школе на ситуацию уже отреагировали – преподавательница извинилась перед девочкой в присутствии одноклассников и уволилась.

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По словам Киры, классная руководительница настраивала против нее весь коллектив и открыто говорила ей, что у девушки умственные отклонения. В частности, в одной из оскорбительных ситуаций, издевалась, говоря что русский – родной язык школьницы.

"Было обидно, когда она сказала, что русский – это мой родной язык, и давайте на выпускной закажем ей такую ленту. Но довело до слез то, что меня заблокировали в группе класса и смеялись надо мной", – рассказывает Кира.

В последней переписке в группе класса девочка сообщила учительнице о том, что имеет старый телефон, в котором недостаточно памяти, поэтому не может загрузить приложение, которое прислала преподавательница. На такое сообщение классная руководительница ответила коротко – "пофиг", а дальше просто заблокировала школьницу в чате класса.

Инициативу травли поддерживали и одноклассники, в частности, когда Кире не понравились ленты на выпускной, один из учеников предложил "раздеться до гола и нарисовать на животе и спине". После того, как девушка в слезах пришла к своей маме и показала переписки – женщина обратилась к директору заведения.

Лариса Середа, директор Аджамского лицея, рассказала, что комиссией было проведено расследование и по результатам изученных фактов, вынесено решение – в классе присутствовали элементы буллинга, но это был разовый спор. Причина конфликта была устранена и разработаны профилактические меры.

Бывшая классная руководительница Киры общаться на камеру отказалась, однако в телефонном разговоре сказала, что в сложившейся ситуации есть частично и ее вина, и за это она извинилась перед школьницей в присутствии одноклассников.

Однако, по словам Киры, после того, как учительница уволилась, одноклассники продолжают конфликт: не здороваются и не общаются. По словам психолога Юлии Никитиной, игнорирование такого рода – это часть буллинга, что может приводить к ухудшению самооценки того, кого травят.

За дело взялись и полицейские после того, как мама ученицы лицея написала заявление. Там разбираются, кто был очевидцем и причастным к ситуации, а также систематичность психологического давления на школьницу, рассказала инспектор отдела ювенальной превенции полиции Кировоградской области Владислава Мартиросян. По ее словам, если вину докажут, будет составлен протокол об административном нарушении и направлены материалы в суд. За буллинг предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен.

Несмотря на то, какая ситуация сложилась в классе, девушка хочет закончить именно этот лицей, где учится с первого класса, и переходить в другое учебное заведение не планирует.

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