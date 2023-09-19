10 советов для родителей, как помочь детям адаптироваться к школе

Возвращение детей в школу – это период адаптации к учебному процессу, изменение режима и возобновление работы мозга. Для родителей важно предоставить детям поддержку и верное руководство, чтобы облегчить этот переход и помочь им успешно и радостно возобновить обучение.

Десять ценных советов от педиатров Института здоровья детской больницы Bambino Gesù, опубликованные Repubblica. Рекомендации специалистов помогут родителям обеспечить наилучшие условия для адаптации детей к школьной жизни.

Советы больницы Bambino Gesù по возвращению детей в школу.

Соберите рюкзак вместе. Ранец должен быть легким, крепким и хорошо организованным, чтобы можно было держать тяжелые книги ближе к спине, а оба плечевых ремня удобно и надежно носить.

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Поощряйте правильную осанку. Детей следует учить сидеть прямо, откинувшись назад, положив руки на парту, способствуя концентрации и комфорта на уроках.

Детей следует учить сидеть прямо, откинувшись назад, положив руки на парту, способствуя концентрации и комфорта на уроках. Прогуливайтесь в школу. Поощряйте физическую активность через приятные занятия, такие как прогулка в школу или игры на свежем воздухе, чтобы поддерживать ум и тело активными.

Позаботьтесь о питании школьников, чтобы они оставались сосредоточенными. Сбалансируйте основные приемы пищи здоровыми продуктами, обеспечивающими нужное количество калорий в соответствии с возрастом ребенка. Правильный перекус должен обеспечивать 5-10% суточной калорийности, поэтому он варьируется в зависимости от возраста от 80-100 калорий для 6-летнего ребенка до 180-200 калорий для подростка.

чтобы они оставались сосредоточенными. Сбалансируйте основные приемы пищи здоровыми продуктами, обеспечивающими нужное количество калорий в соответствии с возрастом ребенка. Правильный перекус должен обеспечивать 5-10% суточной калорийности, поэтому он варьируется в зависимости от возраста от 80-100 калорий для 6-летнего ребенка до 180-200 калорий для подростка. Распределите время между обучением и играми. Установление фиксированного графика выполнения домашних заданий, включая время для отдыха, обучения и занятий спортом, для сбалансированного распорядка дня будет способствовать лучшей адаптации ребенка.

Делитесь своим школьным опытом. Проявляйте интерес к школьному дню, расспрашивайте не только об уроках, но и о дружбе и общем опыте, поддерживайте привычный диалог.

Проявляйте интерес к школьному дню, расспрашивайте не только об уроках, но и о дружбе и общем опыте, поддерживайте привычный диалог. Принимайте темп вашего ребенка. Проходите любые трудности, не пугаясь, уважая учебный ритм ребенка, особенно в чтении и письме.

Поощряйте без стресса. Помогайте детям выполнять свои обязательства, не переусердствуя, чтобы обучение было полезным, а не стрессовым.

Помогайте детям выполнять свои обязательства, не переусердствуя, чтобы обучение было полезным, а не стрессовым. Уважайте личное пространство. Предлагая поддержку и диалог, не вмешивайтесь в частную жизнь, уважая личные границы и социальный стиль ребенка.

Предлагая поддержку и диалог, не вмешивайтесь в частную жизнь, уважая личные границы и социальный стиль ребенка. Развивайтесь вместе. Объясните детям, что родители и учителя сотрудничают в команде, чтобы понять и преодолеть трудности, создавая благоприятную среду.

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