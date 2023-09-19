Эта одна вещь поможет школьникам избежать эмоционального выгорания. Результаты исследования

Новые исследования отмечают положительное влияние занятий спортом на успехи в обучении и профилактике эмоционального выгорания. В частности, дети с физической активностью показывают лучшие результаты в предметах по математике и чтению.

Исследователи из Финляндии проанализировали данные почти 34 тысяч подростков, учащихся 8-9 классов. Результаты опубликованы в Европейском журнале общественного здоровья, передает Нuffpost. В частности, полученные выводы подтвердили положительное влияние физических нагрузок на умственные способности и психоэмоциональное состояние подростков.

В исследовании рассматривалось два привычных типа физических нагрузок: "активный школьный транспорт" – походка или езда на велосипеде в школу и "физическая активность в свободное время" – занятие спортом. Оба вида активности показали успешные результаты.

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"Подростки, занимавшиеся физической активностью в свободное время в течение 4-6 часов в неделю, имели почти на 50% более низкие шансы почувствовать школьное выгорание по сравнению с их физически неактивными сверстниками", – рассказал Юусо Юссила, доктор наук, сотрудник Университета Финляндии.

По результатам эксперимента "активный школьный транспорт" не оказывал существенного влияния на выгорание, в то время как физическая активность в свободное время имела значительный эффект.

Ученики, отводившие время на физическую активность, демонстрировали значительное снижение вероятности выгорания (с 40 до 24%). Кроме того, эти школьники чаще сообщали об удовольствии от обучения в средней школе (90%) по сравнению с теми, кто не занимался физической активностью (35%).

Также, по словам ученого, занятия спортом в свободное время приносят лучшие результаты в математике. Ученики, которые ездили в школу на велосипеде и больше не имели физической нагрузки, показали лучшие результаты в чтении.

Исследование рассматривало физическую активность вне школы, однако Юссила уверяет, что упражнения в школе будут иметь такие же положительные преимущества. По его словам, физкультура может способствовать успеху в обучении.

Психолог Дженнифер Гартстайн, рассказывает, что одним из навыков, помогающих избавиться от стресса, является движение. Помимо увеличения эндорфинов, простая физическая активность в течение 30 минут может предоставить отличный выход для высвобождения сложных эмоций и перезагрузки.

"Физическая активность действительно оказывает положительное влияние на способность человека уделять больше внимания и лучше концентрироваться. Эти два компонента являются ключевыми для хорошей академической успеваемости", – заверила Гартстайн.

Однако специалист по психологии отмечает, что не стоит заставлять детей заниматься спортом против их воли. Лучше выбрать тот вид физической активности, который понравится подросткам. Кроме этого, важно показывать своим примером весомость присутствия спорта в жизни.

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