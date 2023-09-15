''Почему небо синее?'' Три действенных способа поощрить любознательность в классе

Джейми Том, педагог из Шотландии и отец двоих детей рассказал, какими тремя способами он пользуется для того, чтобы заинтересовать учеников на уроках узнать что-то больше. Его методы помогут вдохновить школьников изучать предметы с любознательностью маленького ребенка.

По словам учителя, главное в процессе – быть самому увлеченным тем, чтобы провести урок как можно интереснее, пишет издание Tes magazine.

"Быть отцом двух маленьких детей создает свои трудности. Однако есть одно качество, которым обладают оба моих ребенка, которое непременно украшает каждый день: их бесконечное любопытство. У них есть вопросы обо всем, вопросы, которые возникают от настоящей энергии и восхищения, которое, кажется, никогда не угаснет. Мой любимый в этом месяце: "Папа, почему небо синее?" – рассказывает преподаватель.

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Учитель делится, что каждый понедельник, когда стоит перед классом подростков, он задает, в первую очередь, вопрос себе – как вдохновить учеников учить предметы с такой же заинтересованностью, которая есть у маленьких детей ко всему окружающему. Именно это помогает ему усиливать интерес школьников к обучению.

Практические шаги, которые могут способствовать большему интересу в классе от Джейми Тома

Крючки

В школе дети находятся в постоянном потоке обучения, поэтому начало урока особенно важно для установления любознательного тона и привлечения интереса. Например, чтобы привлечь внимание к теме, можно найти интересную информацию, которая увлечет учащихся погрузиться в занятия. Это может быть цитата, изображение или какой-нибудь предмет. Либо же попросите детей попытаться предположить, что они сейчас узнают, чтобы сделать урок более интересным и возбужденным.

Вопросы

Постановка вопросов в классе может стать отличным способом вызвать любопытство и истинную глубину мышления. Для этого можно использовать фразы по типу "Мне очень интересно услышать ваше мнение по одному интересному вопросу" или "Есть так много потенциальных ответов на этот вопрос, что вы думаете?". Стоит дать ученикам пространство и время для размышлений, это будет повышать их интерес.

Рассказы

Когда учитель начинает рассказывать – в классе царит тишина, предчувствие и искренний интерес. Таким образом непосредственно затрагивается естественное любопытство школьников. Это помогает не только понять предмет, но и усвоить полученную информацию.

Внимание к любознательности не только улучшает обучение в классе, но и способствует развитию преподавателя. Ведь используя любопытство, как фундамент своей философии, учителям удается расти и совершенствовать свое мастерство и эффективность.

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