''Нищий не может быть хорошим специалистом'': учитель информатики объяснил, почему школы не готовы к программе НУШ

Учитель информатики Григорий Громко отреагировал на недавнее высказывание министра образования и науки Оксена Лисового о "провисании" программы Новой украинской школы. Педагог отметил, что состояние образования зависит от запроса общества на качественное обучение и мотивацию учителей, родителей и учеников. По его словам, в Украине с этим проблема.

В частности Громко в публикации в Facebook обратил внимание на низкие зарплаты представителей этой профессии, и отметил, что учитель-нищий не может быть хорошим специалистом. Он отметил, что доплата за НУШ в 25% касается только тех часов, которые преподаются в 5-6 классах по этой программе. А это, говорит педагог, при 18-часовой занятости составит 192 гривни.

По его словам, для того чтобы получать среднюю украинскую зарплату в размере 17 900 гривен, учителю нужно иметь высшую квалификационную категорию, стаж 30 лет и не менее 30 часов нагрузки. Громко считает, что в Украине недооценивается важность этой профессии и, в частности, это отражается на уровне оплаты педагогам и низкой мотивации поступать на это направление.

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"Качественное образование должно быть гарантией получения высокооплачиваемого по сравнению с неквалифицированными работниками рабочего места и своеобразным "социальным лифтом", который сможет обеспечить как профессиональную карьеру, так и социальный статус. Есть в нашей стране такой запрос? Не знаю – я вижу, что заработная плата у учителя-выпускника университета с дипломом магистра и школьной уборщицы абсолютно одинаковая – минимальная", – пишет педагог.

Он отмечает, что качество знаний школьников стало хуже, и это подтверждается результатами исследований. В частности, количество мотивированных к обучению детей становится все меньше, хотя, несмотря ни на что, они все же еще есть. Кроме этого, ученики страдают от отсутствия живого общения и обычных игр. Вместо этого, их с первого класса "забрасывают" бесчисленным количеством ненужной информации.

Громко отметил, что, несмотря на то, что в государственном стандарте базового среднего образования несколько отсутствует конкретика и расплывчатость формирования, он все же довольно неплохой. Но, по его словам, критически то, что в документе нет "измерителя", который бы давал четкие объяснения, как оценивать развитие компетентностей школьников.

"Мы имеем только "ориентиры", которые каждый трактует по-своему, а результат оценивания является субъективной оценкой педагога учебной деятельности ученика. И это при том, что содержательная компонента обучения, которая прописана в модельных программах, достаточно разная, поэтому оценка "10" в одной школе может соответствовать оценке "7" в другой", – говорит Громко.

Он подчеркнул, что предложения руководителей МОН снова проводить "курсы повышения" или "надолуження" не улучшат успехов школьного сообщества. В частности, будут все те же измученные и дерганые учителя с маленькой зарплатой, ученики с ухудшением навыков чтения и устного счета и родители, которые наблюдают, как "тупеют" их дети.

Не оставил в стороне слова Лисового и бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. В сообщении в соцсети он согласился со словами Громко и отметил, что причина "провисания" НУШ – не учителя, а "совковая" система управления образованием. По его словам, такие последствия реформы ожидаемы.

"Убежден, что причина "провисания" НУШ – не учителя. Причина – совковая система управления образованием. Как по форме, так и по содержанию. От горы и вниз. Именно образовательные управленцы "подвесили" НУШ и теперь ищут виновных. Я не знаю в украинской образовательной истории XX и XXI века аналогичного случая, когда в провале или неудаче реформ обвиняли все учительство", – написал Ликарчук.

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