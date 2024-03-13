10-15 минут на контрольную, пересдать нельзя: родители украинских школьников устроили дискуссию из-за требований учителей

В соцсети возникла дискуссия, в которой одна из украинских мам спросила, нормально ли, что в 6 классе ученикам дают 10-15 минут для решения контрольной или самостоятельной работы с количеством 10-12 задач. Она заметила, что ее ребенок волнуется, из-за чего не успевает и получает низкие отметки без права пересдачи. Кое-кто из родителей поддержали женщину, отметив, что их дети так же не могут за такой промежуток времени выполнить задание.

Сообщение было опубликовано в Facebook. К обсуждению присоединилась и учительница математики Елена Смирнова. Она подчеркнула, что не все соблюдают описанные правила и есть педагоги, которые наоборот позволяют исправлять оценки. Просветительница также обратила внимание на запись заданий, которые, по ее мнению, замедляют понимание у школьников.

"Меня выбивает в таких задачах другое – неужели нельзя нормально записать пример? Такая запись замедляет понимание, особенно обычная дробь через косу линию! А еще, меня как учителя, бесит то, что наши учителя (не все, но большинство) не позволяют ребенку исправить потом оценку. Вот совковое: контрольная и самостоятельная пишется только раз. Почему мы взрослые можем несколько раз передавать экзамены на водительские права, например, можем позволять себе не научиться с первого раза выполнять какую-то работу, а детям мы этого не позволяем? Я разрешаю своим ученикам переписывать работы", – прокомментировала Смирнова.

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Родители к единому решению не пришли, ведь кто-то сетовал на программу, по которой учат школьников и говорил, что не все взрослые в состоянии решить подобные примеры. К тому же, по их мнению, на такое количество задач должно быть больше времени:

"Контрольная должна быть на весь урок, самостоятельная может быть 10-15 минут, но точно не 12 задач".

"Блин 6 класс. Мне 34 и я не все поняла даже".

"У нас то же, дочь в 6 классе, я не понимаю, почему нельзя дать на 5 мин. больше времени, хотя бы. Поэтому занимаюсь каждый день и тренирую, как могу, чтобы ей было понятнее. Школьная программа – это 1 урок новая тема, второй урок эта самая тема, потом самостоятельная, потом контрольная. И желательно успеть это все за одну неделю, я не знаю, куда и зачем так спешат! А когда дистанционное обучение (неделя дома, неделя – в школе) и нужно отправить в классрум задания, то у ребенка руки трясутся, чтобы успеть, а потом истерика, если во время не вписалась. Часто учителя ставят таймер, с какого времени и до какого ребенка должен решить и сдать задание. А если интернет глючит, никого не волнует жалко детей, потому что действительно учатся в нынешних реалиях, а учителя гонят, как взбалмошные, мозг просто закипает".

Однако не все согласились с такими мыслями, нашлись и те, кто заверил, что задачи легкие и рассчитанные на технику. Так что родители посоветовали женщине больше заниматься дома с ребенком:

"Если все остальные более или менее успевают, то практикуйте дома подобные примеры, именно на быстрое исполнение. Может ребенок просто привык отвлекаться или медленно считать".

"Этот же вопрос практики – решить 100 примеров и будет очень быстро все выходить".

"Мы подобные примеры, в младшей школе, учились выполнять на скорость. Там базовая табличка умножения и раскинуть влево-право. Выполнить их реально, но нужна практика. Просто надо набивать руку".

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