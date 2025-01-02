10 фраз, которые нужно говорить подросткам, чтобы удовлетворить их потребность в любви

Подростковый возраст называют одним из самых сложных периодов жизни человека. Именно в это время формируется характер, окружение, понимание своих желаний и целей. Дети в это время могут бунтовать и отдаляться от родителей. Но взрослые должны максимально их поддерживать, быть рядом и способствовать возобновлению теплых отношений.

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Гештальт-терапевт мам и подростков Любовь Рудницкая в Instagram назвала 10 фраз, которые родителям нужно говорить подросткам. Эти слова могут удовлетворить их потребность в любви

"Какой же ты взрослый"

Подростки считают себя взрослыми и хотят, чтобы другие тоже так думали. Родителям следует присмотреться к своему ребенку и понять, что подростковый возраст – это серьезный шаг ко взрослой жизни и ребенок уже могу принимать решение самостоятельно. Это следует подчеркивать.

"Я тебе доверяю, я рада, что могу полностью тебе доверять, но помни, что в нашей семье все должны быть честны друг с другом"

Такими словами родители будут подчеркивать, что ожидают от своего ребенка честности. Подросток поймет, что взрослые его не контролируют, а доверяют. Однако чтобы требовать этого, стоит и самому быть честным.

"Делай, как считаешь нужным. Это твоя жизнь, но будь разумным"

Эксперт утверждает, что это отличный способ предостеречь ребенка от необдуманных поступков, употребления алкоголя или сигарет, но только после беседы об их вреде.

"Ты можешь ошибаться, как и все, но знай, что всегда можешь рассчитывать на меня"

Такими словами родители показывают, что не будут ругать ребенка за ошибки и навязывать свои взгляды, а будут оставаться другом, готовым оказать поддержку.

"Ты сегодня прекрасно выглядишь!"

Для девушки очень важно услышать такие слова от отца или старшего брата, а для юноши можно сделать комплимент его силе, например. Это придаст детям уверенность. Следует следить за интонацией, чтобы она была искренней и не похожей на лесть.

"Твоим друзьям очень повезло с тобой. Кстати, расскажи о них"

Это повысит самооценку ребенка и позволит родителям больше узнать о том, как подросток проводит свободное время и какие люди находятся в его окружении.

"Мне понадобится твоя помощь через 3 минуты. Мне важно узнать твое мнение"

Психолог отмечает, что подростки могут иногда подсказать совершенно неожиданные решения и свежие идеи, и это стоит ценить. Очень важно определить точное время, ведь многим подросткам сложно переключаться с одного занятия на другое.

"Спасибо, что помыл посуду, теперь я точно успею приготовить пирог"

Обычно подростки ведут себя плохо из-за того, что их постоянно ругают и критикуют. То есть они пытаются быть такими, как их видят родители – непослушными бунтарями. Следует поощрять правильное поведение чаще, так вы скорее приучите ребенка быть вежливым.

"Ты надежный человек. Я горжусь этим. Я знаю, что могу на тебя положиться"

Подобные слова заставляют детей доверять вам и действительно соответствовать вашим ожиданиям.

"Ты можешь выбирать любую профессию. Мы всегда поддержим твой выбор"

Так ребенок будет чувствовать себя взрослым, ответственным за свою судьбу, а еще не будет скрывать от взрослых свои планы, поскольку будет знать, что его всегда поймут.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Любовь Рудницкая посоветовала родителям четыре книги, чтобы лучше понять подростка. Они помогут понять, почему он отдаляется и бунтует и как вернуть доверие и теплые отношения.

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