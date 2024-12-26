'Чтобы в 16 не было поздно'. Четыре книги, чтобы лучше понять подростка

В период переходного возраста подростки часто закрываются и отдаляются от родителей. Иногда бывает, что они прибегают даже к бунтам в стремлении показать свой характер и свое "я".

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Родителям следует понять, почему так происходит, чтобы не допустить того, что подросток будет отталкивать и дальше. Гештальт-терапевт мам и подростков Любовь Рудницкая на своей странице в Instagram посоветовала родителям четыре книги, чтобы лучше понять подростка.

Они помогут понять, как развивается мозг подростка, почему он отдаляется и бунтует и как вернуть доверие и теплые отношения.

"Мы больше не понимаем друг друга". Изабель Филлеза

Книга рассказывает, почему подростки 12-17 лет переживают самый глубокий в их жизни кризис, становятся агрессивными, и что происходят в мозге и теле. Автор исследует такие проблемы подростков, как зависимость от гаджетов, травля в соцсетях, нервные приступы и анорексия, первая любовь и секс, алкоголь. Филлеза дает советы родителям, как действовать, что действительно нужно подростку и какая суперсила способна помочь ребенку пройти этот этап жизни.

"Чтобы в 16 не было поздно". Марина Ланге

Автор дает подсказки родителям на каждый год, чтобы воспитание ребенка стало более легким и приятным процессом. Она отмечает, что жизнь облегчается, когда осознаешь, что происходит и чего ребенок на самом деле сейчас нуждается. Родителям нужно знать не только, как ухаживать за младенцем и когда делать первый прикорм, но и как вырастить счастливую, психически целостную личность и одновременно наслаждаться процессом воспитания.

"Личность на все 100%"

Сборник из 10 мировых бестселлеров о воспитании современного подростка:

"6 главных решений твоей жизни. Гид для подростков, живущих в цифровую эпоху" Шона Кови;

"Зажги свою искру! Узнай, кто ты на самом деле и что можешь сделать для мира" Патрисии Вустер;

"Твоя жизнь – твой путь. Навыки терапии принятия и ответственности, которые помогут подросткам управлять эмоциями и повысить устойчивость" Джозефа Чиаррочи, Луизы Хейз;

"Гид подростка по социальным навыкам. Практические советы по развитию эмпатии, самооценки и уверенности в себе" Кейт Фитцсаймонс;

"Отнесись к себе с сочувствием. Как избавиться от излишней самокритики и принять себя таким, как есть" Карен Блут;

"Дзэн для подростков. 40 способов сохранять спокойствие в сложные времена" Тани Ричардсон;

"Гид здоровой самооценкой для подростка. Как обуздать внутреннего критика и осознать свою ценность" Меган МакКатчен;

"Правила уверенности для девочек. Как рисковать, ошибаться, оставаться несовершенной, но абсолютно уверенной в себе" Кэти Кэй, Клэр Шипман, Джилл Райли.

"Празднуй свои чувства! Книга о положительном мышлении для девочек переходного возраста" Лорен Риверз;

"Позволь себе чувствовать. Как использовать силу эмоций во благо себе, детям и обществу" Марк Брекетт.

"О чем думает подросток. Практическая детская психология для современных родителей". Танит Кэри

Практическое руководство по воспитанию детей 13-18 лет базируется на современных достижениях доказательной клинической психологии. В книге подробно разобрано более 100 сценариев, демонстрирующих самые распространенные реальные повседневные ситуации.

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