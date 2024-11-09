6 книг для первоклассников, которые помогут создать положительные ассоциации со школой

Не всегда школа для первоклассников становится местом, куда они с удовольствием ходят каждое утро. Исправить ситуацию может литература – эксперты отмечают, что есть книги, которые могут лучше настроить ребенка на обучение и создать только положительные ассоциации со школой.

Видео дня

Нейропсихолог Александра Косячева на своей странице в Instagram назвала 6 лучших книг для первоклассников. Кроме того, такая литература позволит родителям хорошо провести время с ребенком, а также станет отличным подарком для маленького школьника.

"Удивительные приключения в лесной школе", Всеволод Нестайко

Легкая, жизнерадостная, полная хорошего юмора книга рассказывает о веселых, остроумных приключениях зайчика, ежика и их одноклассников, учеников специализированной музыкальной лесной школы с медвежьим языком преподавания. Подходит для детей от 4 до 8 лет.

"Финансовая грамотность для детей. Первый шаг к миллиону", Анна Гресь

Автор объясняет детям откуда берутся деньги, почему они заканчиваются и почему нельзя покупать все, что заблагорассудится. С помощью этой книги родители смогут помочь ребенку построить здоровое, сознательное и рациональное отношение к финансам.

Издание содержит простые и понятные советы, благодаря которым малыши усвоят основы экономических знаний.

"80 хитроумных вопросов", Павла Ганачкова, Тереза Маковская

Путеводитель для любознательных детей, которым хочется знать все. В книге есть ответы на вопросы о природных процессах, погоде, теле человека, космических пространствах и прочее. Информация скрывается в особых книжных "окошках". Хорошо подходит для детей от 6 до 12 лет.

"Букварь для дошкольников. Читайлик", Василий Федиенко

Цель книги – сформировать у ребенка старшего дошкольного возраста начальные навыки чтения. Книга также поможет в развитии фонематического слуха, овладении звуко-буквенным анализом, расширит словарный запас ребенка.

"Первоклассная книга для почти школьников", Светлана Ройз

Новая книга детского и семейного психолога Светланы Ройз поможет ребенку и его родителям справиться с тревогой перед началом школьной жизни.

"7 привычек счастливых детей", Шон Кови

В формате сказочных историй автор обучает теории 7 привычек младших читателей. Он убежден, что эти рассказы научат детей жить в соответствии с естественными принципами и вооружат их общим со взрослыми языком.

Как сообщал OBOZ.UA, издатель поделился 10 правилами, как помочь детям полюбить чтение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!