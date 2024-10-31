Как помочь детям полюбить чтение: издатель поделился 10 правилами

Книги – самый лучший и доступный путь к новым знаниям и возможностям, а также средство обучения, развития и интересного досуга для каждого человека, в том числе и для детей. Даже в эпоху гаджетов каждый ребенок может открыть для себя чтение, если родители помогут найти к нему ключ.

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Об этом пишет директор издательства "Ранок" Виктор Круглов. Он поделился "идеальной формулой" – десятью правилами, как поощрять детей к чтению.

1. Читайте вслух

Круглов советует родителям приучать детей к чтению с самого раннего возраста, когда они еще сами не умеют читать. Для этого следует читать им вслух от рождения. Позже можно выбирать истории с яркими иллюстрациями в книгах и дополнять разговорами.

2. Будьте примером

Если взрослый сам не любит читать, то приучить к этому своего ребенка практически нереально. Когда ребенок будет замечать родителей за чтением вечером после работы или утром за чашкой кофе, то, вероятнее всего, он тоже захочет взять в руки книгу.

3. Создайте домашнюю библиотеку

Книги должны окружать ребенка с раннего возраста. В домашней библиотеке должно быть хотя бы несколько детских книг разных жанров и тем – от коротких сказок до больших иллюстрированных энциклопедий.

4. Выбирайте интересные книги

Круглов советует предлагать детям только книги по их интересам – которые им действительно нравятся. Если ребенок любит животных, лучше найти истории о них. Тогда чтение будет превращаться в интересное путешествие.

5. Посещайте книжные магазины и библиотеки

Походы в книжные магазины и библиотеки станут для ребенка маленьким приключением, когда он будет рассматривать полки и сам будет выбирать те книги, которые ему понравятся.

6. Сделайте чтение частью ежедневной рутины

"Из собственного опыта скажу, что детям нравятся маленькие традиции, которые они разделяют вместе со взрослыми. Это можно использовать и для формирования любви к чтению – превратите его в ежедневный ритуал. Например, вместе читайте перед сном", – пишет издатель.

7. Обсуждайте прочитанное

Так называемое пассивное чтение может вызвать у детей скуку и отбить желание брать в руки следующую книгу. В то же время совместные обсуждения могут вызвать у ребенка еще больший интерес.

8. Превратите чтение в игру

Батькам можно придумывать истории с героями книг, устраивать спектакли, воспроизводя сценки из книг. Это не только превратит чтение в активный процесс, но поможет укрепить связь родителей и детей.

9. Поддерживайте положительное отношение к чтению

Чтение должно превратиться в увлекательный досуг, а не становиться обязательным для ребенка. Круглов советует никогда не заставлять детей читать насильно. "Если они будут читать по принуждению взрослых, то так книги очень быстро потеряют свою привлекательность в их глазах. Это нормально, если ребенок не хочет сегодня читать или прочитал вдвое меньше, чем вчера. Темп чтения зависит от настроения, самочувствия и даже от интереса к самой истории", – отметил издатель.

10. Вознаграждайте за чтение

Небольшие вознаграждения, не обязательно материальные, могут мотивировать ребенка к чтению новых историй. Например, можно устроить день отдыха и посмотреть фильмы по прочитанной книге или посетить библиотеку и позволить ребенку выбрать новую книгу в качестве награды за прочитанную.

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