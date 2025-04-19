10 игр с детьми на Пасху: готовьтесь сражаться пасхальными яйцами, искать паску и много смеяться

Праздник Пасхи традиционно считается семейным днем, когда все собираются вместе большими семьями. Но, чтобы детям было весело, стоит продумать, чем их занять.

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Украинский блогер Виталий Голоунин предлагает 10 замечательных Пасхальных игр – простых, теплых и семейных. Интересную подборку он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Тут и немного традиций, и немного движения, и много смеха. Все, чтобы побыть вместе, создать воспоминания и наполнить праздник вниманием друг к другу", – пишет он.

Битва яйцами

Наиболее известная игра на Пасху – сражаться пасхальными яйцами. Чье уцелело – тот выиграл

Катки

А это народная забава, суть которой – скатить с горки пасхальное яйцо и сбить больше чужих. Чье яйцо задело или разбило – выбывает из игры.

Поиск яиц

В этой игре Голоунин предлагает устроить для детей квест: взрослые прячут яйца (чтобы детям было интереснее, это могут быть не только вареные, но и шоколадные или деревянные яйца), а дети ищут.

Чья паска?

Цель игры – угадать на вкус, кто выпекал эту паску. Интересное развлечение для всей семьи.

Ценный груз

В этой игре нужно донести яйцо на ложке из одной точки в другую, не уронив на пол.

Ну закрути!

Здесь блогер предлагает поиграть в волчок, только вместо него – яйца. Чей дольше крутится, тот выиграл.

Пасхальная корзина

Каждый участник должен озвучить, что он кладет в пасхальную корзину и повторить весь список предыдущих игроков. Проиграет тот, кто первым собьется.

Что в яйце?

Суть игры – отгадать по звуку, что спрятано в пластиковом яйце.

Наощупь

Отгадать на ощупь, что это за предмет (все вещи, спрятанные в корзину, должны касаться Пасхи).

Яйцеуказ

В этой игре нужно раскрутить пасхальное яйцо и смотреть, на кого укажет его носик.

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