Закусочный рулет с крабовыми палочками для Пасхального стола: рецепт блюда, которое точно понравится детям

Такие блюда как холодец и голубцы на Пасхальном столе – любимые вкусности всех взрослых. Но детям не всегда нравится такая еда. На этот случай есть закусочный рулет с крабовыми палочками.

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Идея приготовления сытного закусочного рулета с крабовыми палочками для детей опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Основа в рулете яичная.

Ингредиенты:

сыр твердый – 330 г

яйца – 3 шт.

сметана – 3 ст.л.

морковь – 1 шт. (средняя)

смесь зелени – 1 ч.л.

масло для смазки пергамента

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 3 шт.

черный перец – по вкусу

соль – по вкусу

крабовые палочки – 240 г

чеснок – 1 зубчик

укроп – небольшой пучок

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. На большую терку натереть сыр.

2. На мелкую терку натереть морковь и переложить в большую миску.

3. Добавить 3 яйца, сметану и смесь зелени.

4. Все перемешать.

5. Запечь сырно-морковный корж.

6. Пергамент смазать растительным маслом, выложить сырное тесто 30 на 30 сантиметров тонким слоем.

7. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут, чтобы корж схватился.

8. Для начинки в миску добавить: натертые на крупную терку плавленые сырки, на мелкую терку крабовые палочки, добавить специи, мелконарезанный укроп, добавить майонез по вкусу и все перемешать.

9. Серый корж сверху смазать начинкой тонким слоем.

10. Завернуть плотно рулет и переложить в холодильник на несколько часов.

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