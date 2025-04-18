Закусочный рулет с крабовыми палочками для Пасхального стола: рецепт блюда, которое точно понравится детям
Такие блюда как холодец и голубцы на Пасхальном столе – любимые вкусности всех взрослых. Но детям не всегда нравится такая еда. На этот случай есть закусочный рулет с крабовыми палочками.
Идея приготовления сытного закусочного рулета с крабовыми палочками для детей опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Основа в рулете яичная.
Ингредиенты:
- сыр твердый – 330 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- морковь – 1 шт. (средняя)
- смесь зелени – 1 ч.л.
- масло для смазки пергамента
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 3 шт.
- черный перец – по вкусу
- соль – по вкусу
- крабовые палочки – 240 г
- чеснок – 1 зубчик
- укроп – небольшой пучок
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. На большую терку натереть сыр.
2. На мелкую терку натереть морковь и переложить в большую миску.
3. Добавить 3 яйца, сметану и смесь зелени.
4. Все перемешать.
5. Запечь сырно-морковный корж.
6. Пергамент смазать растительным маслом, выложить сырное тесто 30 на 30 сантиметров тонким слоем.
7. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут, чтобы корж схватился.
8. Для начинки в миску добавить: натертые на крупную терку плавленые сырки, на мелкую терку крабовые палочки, добавить специи, мелконарезанный укроп, добавить майонез по вкусу и все перемешать.
9. Серый корж сверху смазать начинкой тонким слоем.
10. Завернуть плотно рулет и переложить в холодильник на несколько часов.
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