10 лучших университетов Украины по рейтингу SCImago: кто стал лидером в 2026 году
Испанский международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2026 определил лучшие университеты мира. В этом году в рейтинге представлены 75 украинских вузов.
В список попали университеты со всех уголков Украины. OBOZ.UA публикует 10 лучших, а лидером стал Криворожский государственный педагогический университет.
10 лучших высших учебных заведений Украины по рейтингу SCImago IR 2026
1. Криворожский государственный педагогический университет;
2. Национальный технический университет "Днепровская политехника" (НТУ "ДП");
3. Национальный университет "Львовская политехника";
4. Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;
5. Сумской государственный университет;
6. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
7. Национальный университет "Киевский авиационный институт";
8. Государственный университет "Житомирская политехника";
9. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
10. Межрегиональная академия управления персоналом.
SCImago IR – это международный рейтинг, который с 2009 года анализирует деятельность университетов и научных учреждений во всем мире. Он оценивает не только количество научных публикаций, но и их реальное влияние на общество.
