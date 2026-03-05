10 лучших университетов Украины по рейтингу SCImago: кто стал лидером в 2026 году

Испанский международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2026 определил лучшие университеты мира. В этом году в рейтинге представлены 75 украинских вузов.

Видео дня

В список попали университеты со всех уголков Украины. OBOZ.UA публикует 10 лучших, а лидером стал Криворожский государственный педагогический университет.

10 лучших высших учебных заведений Украины по рейтингу SCImago IR 2026

1. Криворожский государственный педагогический университет;

2. Национальный технический университет "Днепровская политехника" (НТУ "ДП");

3. Национальный университет "Львовская политехника";

4. Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;

5. Сумской государственный университет;

6. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

7. Национальный университет "Киевский авиационный институт";

8. Государственный университет "Житомирская политехника";

9. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

10. Межрегиональная академия управления персоналом.

SCImago IR – это международный рейтинг, который с 2009 года анализирует деятельность университетов и научных учреждений во всем мире. Он оценивает не только количество научных публикаций, но и их реальное влияние на общество.

Ранее OBOZ.UA писал о рейтинге украинских университетов по баллам НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!