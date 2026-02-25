Где было труднее всего поступить на бюджет в 2025 году? Рейтинг университетов по баллам НМТ

Сайт "Вступ.Освіта.ua" подготовил рейтинг высших учебных заведений на основе показателя среднего балла на национальном мультипредметном тесте абитуриентов, которые в 2025 году зачислены на обучение на бюджетной форме. Первое место в списке занимает университет "Киевская школа экономики" с самым высоким средним баллом – 186, 84. В вуз зачислено 75 первокурсников, которые учатся за бюджетные средства.

Вторым в списке стал Национальный университет "Киево-Могилянская академия", который имеет 173, 65 баллов и 505 зачисленных на бюджет абитуриентов. Следующее место занимает Национальный университет "Одесская юридическая академия", где средний балл составляет 170, 04 с общим количеством 237 студентов.

Далее вузы разместились в таком порядке:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 168, 16 баллов; 2083 студентов

Национальный университет "Острожская академия" – 167,84 баллов, 99 студентов

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого – 167,17; 509

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого – 165,16; 140

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 164,61; 1801

Киевский университет интеллектуальной собственности и права – 164,45; 12

Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика – 164,20; 25

Поскольку количество поступающих на бюджет в вузы значительно отличается в разных университетах, для расчета рейтингового балла и ранжирования заведений в рейтинге применен коэффициент доверия к среднему баллу НМТ (15% рейтингового балла).

В рейтинг не включены вузы, в которые в 2025 году зачислено менее 5 человек на бюджет, а также военные высшие учебные заведения (высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения) и военные учебные подразделения высших учебных заведений.

