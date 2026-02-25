Где было труднее всего поступить на бюджет в 2025 году? Рейтинг университетов по баллам НМТ
Сайт "Вступ.Освіта.ua" подготовил рейтинг высших учебных заведений на основе показателя среднего балла на национальном мультипредметном тесте абитуриентов, которые в 2025 году зачислены на обучение на бюджетной форме. Первое место в списке занимает университет "Киевская школа экономики" с самым высоким средним баллом – 186, 84. В вуз зачислено 75 первокурсников, которые учатся за бюджетные средства.
Вторым в списке стал Национальный университет "Киево-Могилянская академия", который имеет 173, 65 баллов и 505 зачисленных на бюджет абитуриентов. Следующее место занимает Национальный университет "Одесская юридическая академия", где средний балл составляет 170, 04 с общим количеством 237 студентов.
Далее вузы разместились в таком порядке:
Поскольку количество поступающих на бюджет в вузы значительно отличается в разных университетах, для расчета рейтингового балла и ранжирования заведений в рейтинге применен коэффициент доверия к среднему баллу НМТ (15% рейтингового балла).
В рейтинг не включены вузы, в которые в 2025 году зачислено менее 5 человек на бюджет, а также военные высшие учебные заведения (высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения) и военные учебные подразделения высших учебных заведений.
