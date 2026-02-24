НМТ по физике в 2026 году будут сдавать по-новому: что известно о заданиях и как получить высший балл

Поступающие будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) по физике в 2026 году с утвержденными изменениями. В частности, количество заданий увеличится с 20 до 22, а также добавятся задания с выбором одного правильного ответа.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Содержание заданий будет соответствовать программе внешнего независимого оценивания и будет охватывать пять тематических разделов.

В частности:

механика;

молекулярная физика и термодинамика;

электродинамика;

колебания и волны. Оптика;

элементы теории относительности. Квантовая физика.

Тест будет иметь 14 заданий с выбором одного правильного ответа, 2 задания на установление соответствия и 6 заданий с коротким письменным ответом. Их будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов. А именно:

по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;

по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия;

по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.

За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов. Количество набранных баллов поступающие будут знать сразу после завершения работы на НМТ. Тестовые баллы будут переведены в рейтинговую оценку по шкале 100-200 баллов. УЦОКО также подчеркнул, что во время выполнения заданий по физике можно будет пользоваться справочными материалами.

Напомним, директор УЦОКО Татьяна Вакуленко дала советы абитуриентам, как подготовиться к успешной сдаче НМТ. По ее словам, начиная с 10 класса стоит постепенно повторять базовый материал без чрезмерной нагрузки. В 11 классе стоит сосредоточиться на систематизации знаний и отработке тестового формата заданий. В то же время важно организовывать подготовку в умеренном режиме, с учетом психоэмоционального состояния детей на фоне длительного стресса из-за войны.

Вакуленко советует составить эффективное расписание подготовки, куда стоит включить повторение материала, практику с таймером, отдых и свободное время. Она советует пользоваться демонстрационными вариантами НМТ, школьными учебниками, тестами прошлых лет и короткими тематическими тестами в онлайн-тестировщике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что НМТ не будут проводить в два дня, ведь это приведет к трудностям в организации. В частности, некоторые участники экзамена, особенно с территорий, расположенных вблизи зон активных боевых действий, вынуждены будут несколько раз добираться до временных экзаменационных центров.

