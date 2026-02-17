Почему НМТ больше не будут проводить в два дня: объяснение директора УЦОКО

Национальный мультипредметный тест (НМТ) не будут проводить в два дня, ведь это приводит к определенным трудностям в организации. В частности, некоторые участники экзамена, особенно с территорий, расположенных вблизи зон активных боевых действий, вынуждены будут несколько раз добираться до временных экзаменационных центров (ТЭЦ).

Видео дня

Кроме того, усложняется логистика проведения НМТ. Так, например, у абитуриентов могут возникать трудности с участием в тестированиях, которые будут проходить в разные дни или даже недели, в том числе и в других ТЭЦ. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в интервью Освитория. Медиа.

По ее словам, усложняется и ситуация для поступающих, которые будут проходить НМТ за рубежом. Ведь не все экзаменационные центры могут обеспечить длительный период проведения экзамена.

К тому же, НМТ должен проходить в специально созданных центрах, которые должны соответствовать жестким техническим и безопасным требованиям. Однако, по словам Вакуленко, обеспечить такие условия сейчас могут не все учебные заведения. Она отметила, что после завершения войны планируется вернуться к модели проведения внешнего независимого оценивания.

"После завершения войны мы бы хотели вернуться к классической модели внешнего независимого оценивания поступающих и иметь возможность использовать достаточные по продолжительности и количеству заданий тесты. Однако на сегодня оптимальным вариантом является именно НМО, которое должным образом выполняет функцию отбора абитуриентов в учреждения высшего образования", – отметила директор УЦОКО.

Она также посоветовала абитуриентам в 10 классе начинать готовиться к сдаче НМТ, постепенно повторяя базовый материал без чрезмерной нагрузки. А в 11 уже стоит сосредоточиться на систематизации знаний и отработке тестового формата заданий. В то же время, Вакуленко подчеркивает, что важно организовывать подготовку в умеренном режиме, с учетом психоэмоционального состояния детей на фоне длительного стресса из-за войны.

Директор УЦОКО советует составить эффективное расписание подготовки, куда стоит включить повторение материала, практику с таймером, отдых и свободное время. Она советует пользоваться демонстрационными вариантами НМТ, школьными учебниками, тестами прошлых лет и короткими тематическими тестами в онлайн-тестировщике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО утвердил изменения в тестах по химии и физике на НМТ 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!