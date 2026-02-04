УЦОКО утвердил изменения в тестах по химии и физике на УМТ 2026: что стоит знать выпускникам

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил изменения в заданиях по химии и физике на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году. Следовательно, на химии количество заданий уменьшится до 24, вместо 30, как было в предыдущие годы. В то же время, уменьшится количество заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных на четыре, а заданий открытого типа – на два.

Соответствующие изменения УЦОКО обнародовал на официальном сайте. Кроме того, на физике увеличится количество заданий с 20 до 22, а также добавятся два задания с выбором одного правильного ответа.

Для получения права на поступление в учреждения высшего образования абитуриенты должны набрать не менее 5 тестовых баллов по химии или физике из максимально возможных 32.

Напомним, УЦОКО утвердил предметные характеристики требований к тестам на НМТ в 2026 году, а также схемы начисления баллов. Предварительные баллы участники экзамена узнают сразу после тестирования. Официальные результаты, переведенные по шкале 100-200, поступят абитуриентам в личные кабинеты. Все задания УМТ будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания по учебным предметам. Заданий с развернутым ответом, чтения или аудирования не будет.

В то же время, УЦОКО вместо пробного УМТ будущим абитуриентам предлагает воспользоваться тестами прошлых лет на Всеукраинской школе онлайн. Ресурс содержит подборки каждого года, которые соответствуют по структуре, содержанию, сложности тем, которые сдавали участники экзамена в аудиториях. Для прохождения тестов нужен только интернет.

