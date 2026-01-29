Директор УЦОКО дала ключевой совет абитуриентам, как сдать НМТ 2026: нужен только интернет

Вместо пробного национального мультипредметного теста (НМТ) будущим абитуриентам предлагают воспользоваться тестами прошлых лет на Всеукраинской школе онлайн. Ресурс содержит подборки каждого года, соответствующие по структуре, содержанию, сложности тем, которые сдавали участники экзамена в аудиториях. Для прохождения тестов нужен только интернет.

Видео дня

На этом отметила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в комментарии Укринформу. В то же время, по ее словам, если у ребенка нет интернета, то во время, когда он есть, можно загрузить тесты в формате PDF и проходить их офлайн.

"Вместо пробного национального мультипредметного теста мы предлагаем поступающим воспользоваться тестами на Всеукраинской школе онлайн. Мы выкладываем абсолютно с каждого года подборки. Они соответствуют и по структуре, и по содержанию, и по сложности тем, что использовались в аудиториях. И, собственно, там они и есть те, что использовались в аудитории. То есть поступающий и поступающая могут в удобном для себя режиме пройти четыре теста, которые планируют выбирать. Нужна только интернет-связь. Даже для ребенка, у которого нет интернет-связи, у нас есть решение – тесты в формате PDF, которые можно скачать. Понятно, что тогда логика работы другая, но это все равно позволяет посмотреть на сложность материалов и на то, какие темы ребенок еще не освоил", – сказала Вакуленко.

Она добавила, что в 2026 году модель НМТ остается такой же: четыре предмета, среди которых три обязательных: украинский язык, математика, история Украины – и один на выбор. Тестирование будет проходить в течение четырех часов с 20-минутным перерывом.

Как и в прошлые годы, регистрация на НМТ состоится в марте, оценивание пройдет в течение мая – июня, а в июле будет дополнительная сессия для тех, кто по разным причинам не смог пройти тестирование в основную сессию. Для регистрации на экзамен нужно воспользоваться сервисами на сайте УЦОКО.

"Мы уже два года работаем с Дією, поэтому комплект документов, которые нужно вручную подавать, минимальный для тех, кто регистрируется в Дії. Если поступающий не хочет пользоваться Дією, то должен ввести все данные о документах вручную, выбрать четвертый предмет, место, где хочет проходить оценивание и зарегистрироваться", – отметила Вакуленко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО обратился к поступающим из-за НМТ 2026 с важными рекомендациями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!