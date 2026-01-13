'Это конфликт интересов'. УЦОКО обратился к поступающим из-за НМТ 2026 с важными рекомендациями

Украинский центр оценивания качества образования не будет предоставлять рекомендации относительно репетиторов или курсов по подготовке к национальному мультипредметному тесту (НМТ) в 2026 году, ведь это конфликт интересов. Поэтому ученики должны сами выбирать, как именно они будут готовиться к сдаче вступительного экзамена – самостоятельно, с помощью курсов или репетиторов.

Об этом УЦОКО сообщил на официальном сайте. Там также предостерегли от недобросовестных предложений, связанных с якобы "тестовыми заданиями от разработчиков НМТ". В сообщении указано, что реальные задания – конфиденциальный материал и их составляют и заключают в условиях ограниченного доступа. Именно поэтому любые заявления об их наличии – введение в заблуждение.

"Кто-то выбирает самостоятельную подготовку, расписывая график на каждую неделю, кто-то предпочитает курсы или репетиторов – все варианты имеют право на жизнь, если они помогают вам усвоить материал. Однако Украинский центр оценивания качества образования не предоставляет и не будет предоставлять рекомендаций ни по репетиторам, ни по курсам по подготовке к НМТ, ведь это очевидный конфликт интересов. В то же время предостерегаем от недобросовестных предложений, связанных с якобы "тестовыми заданиями от разработчиков НМТ", – говорится в тексте сообщения.

Также УЦОКО обратил внимание на тех, кто предлагает быстрый результат с минимальными усилиями, ведь успешность при сдаче экзамена зависит от длительной и системной подготовки поступающего. Подготовка требует не поиска "магических ключей" к ответам, а выдержки и критического мышления. Ведомство также отметило, что для достижения высоких результатов необходимо повторение, практика и упорная работа.

УЦОКО заверил, что, как только будут утверждены соответствующие нормативные документы, вся актуальная информация по поступлению будет обнародована на сайте.

