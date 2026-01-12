В Киеве хотят ввести стипендии для школьников-отличников: что известно

В Киеве предлагают мотивировать школьников 5-11 классов денежной стипендией за высокие достижения в учебе. Размер выплаты мог бы составлять 1500-2000 гривен ежемесячно или единовременно, с определением квот на учебные заведения или районы и комиссионным отбором.

Соответствующее предложение содержит электронная петиция, размещенная на сайте Киевского городского совета. По состоянию на 12 января она собрала 382 подписи из 6000 необходимых. В пример автор привел программу, внедренную в Ирпенской городской громаде.

"Как известно, в 2025 году в городе Ирпень стартовала программа мотивационной стипендии для школьников 5-11 классов гимназий и лицеев. Ученики, которые демонстрируют высокие учебные результаты (отличная учеба), активность на уроках и участие во внеурочной деятельности, получают одноразовое или ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1000 гривен. Уже в апреле-мае 2025 года первые 237 учеников получили сертификаты на такие стипендии. Эта инициатива способствует здоровой конкуренции среди школьников, мотивирует к усердной учебе и поддерживает талантливую молодежь", – говорится в петиции.

По словам автора, в Киеве сейчас существуют персональные стипендии Киевского городского совета преимущественно для одаренных детей: призеров олимпиад, конкурсов и турниров (размер около 1000 грн ежемесячно для ограниченного количества учеников). Однако отсутствует более широкая программа поощрения именно за отличную учебу, которая могла бы охватить значительно большее количество школьников-отличников.

По мнению инициатора, введение аналогичной программы в Киеве предоставит определенные преимущества. В частности:

мотивацию для тысяч школьников к отличным результатам в учебе;

формирование культуры прилежания и конкуренции;

поддержку семей, где дети достигают высоких успехов;

положительное влияние на общий уровень образования в столице.

Автор предлагает принимать во внимание средний балл 10-12 за семестр/год, активность и тому подобное.

