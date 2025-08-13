Выпускники школ, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента: кого еще ждет приятный сюрприз

Выпускники школ, которые сдадут национальный мультипредметный тест на 185 и выше баллов, получат стипендию президента. Размер премии составит 10 000 гривен, а количество стипендий будет увеличено до 400.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В то же время, с 1 сентября будет увеличен размер президентских стипендий и для других соискателей образования.

В частности:

для учеников профессионально-технических училищ – до 6 320 грн.

студентов колледжей и техникумов – 7 600 грн,

для студентов университетов – 10 000 грн;

аспирантов – 23 700 грн.

"Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию Президента – 10 000 грн в год. Количество стипендий увеличиваем до 400. От Президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально. Вместе с военными должны пересмотреть правила пересечения границы, повысив возрастной предел с 18 до 22 лет", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может получить 17 или 25 тысяч гривен на обучение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!