Образовательные гранты в 2025 году: МОН объяснило, кто может получить 17 или 25 тысяч гривен на обучение

Поступающие в учреждения высшего образования в 2025 году могут получить гранты на обучение. Правительством установлены обновленные размеры государственной помощи и дополнительный региональный коэффициент для отдельных категорий абитуриентов.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Так, в 2025 году размер грантов составит 17 000 и 25 000 гривен.

17 тысяч смогут получить абитуриенты, которые имеют от 150 баллов по двум предметам на национальном мультипредметном тесте (от 140 баллов для абитуриентов, поступающих на специальности, которым предоставляется особая поддержка, указанные в Приложении 6 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году).

25 тысяч гривен государственной помощи получат первокурсники, которые имеют от 170 баллов по двум предметам на НМТ.

Средства будут направлены на частичную оплату обучения в вузах. Получить грант могут только абитуриенты, которым до этого не было предложено по алгоритму отбора бюджетное место.

Также с 2025 года введен дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера государственного гранта. Он применяется к абитуриентам, которые получили полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях и поступают в вузы в этих же местностях.

Все региональные коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом ЗВО, в который подано заявление.

В то же время, отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе – их применяют к заявлениям с первым и вторым приоритетом. Они повышают конкурсный балл поступающего. Для некоторых специальностей доступны только гранты второго уровня.

Коэффициент 1,5 – для таких отраслей знаний и специальностей: А Образование

Е Естественные науки, математика и статистика (специальности Е1, Е3-Е8)

G Инженерия, производство и строительство (специальности G1 – G28)

H Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина (специальности Н1, Н2, Н4, Н5, Н7)

Специальность I7 Терапия и реабилитация (специальность I7)

Коэффициент 1,3 В3 Декоративное искусство и ремесла

В4 Изобразительное искусство и реставрация

В5 Музыкальное искусство

В6 Перформативные искусства

H6 Ветеринарная медицина H6 Ветеринарная медицина

F Информационные технологии

I Здравоохранение и социальное обеспечение:

И2 Медицина

І3 Педиатрия

І4 Медицинская психология

І5 Медсестринство (по специализациям)

І6 Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям)

І8 Фармация (по специализациям)

І1 "Стоматология" – только грант 2 уровня

специализации специальности B11 "Филология" (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике) – только грант 2 уровня

Если специальность не входит ни в один из вышеупомянутых перечней, коэффициент составляет 1.

Для некоторых специальностей применяется только грант 2-го уровня, то есть получить его можно только тогда, если минимум два предмета НМТ сданы на 170+ баллов.

В перечень входят:

І1 Стоматология

специализации специальности B11 Филология (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики)

D Бизнес, администрирование и право

С1 Экономика и международные экономические отношения (по специализациям)

C3 Международные отношения

С7 Журналистика

J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг

J3 Туризм и рекреация

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