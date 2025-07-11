Поступление-2025: названы 10 специальностей с наибольшим количеством бюджетных мест

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым определены объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров в 2025 году. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, отметил, что образовательное ведомство последовательно работает над тем, чтобы поддержка государства через бюджетные места, грантовые программы и целевые проекты была не только широкой и доступной.

Видео дня

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Всего выделено 83 344 бюджетных мест для подготовки бакалавров и медицинских магистров, предусмотренных соответствующим постановлением.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы поддержка государства через бюджетные места, грантовые программы и целевые проекты была не только широкой и доступной, но и стратегически мотивированной. Поступающим стоит обратить внимание на те отрасли и специальности, где государство прогнозирует долгосрочный спрос на специалистов", – сказал Винницкий.

Топ-10 специальностей с наибольшими объемами госзаказа

А4 Среднее образование (по предметным специальностям) – 6 800

Среднее образование (по предметным специальностям) – I2 Медицина – 4 599

Медицина – F3 Компьютерные науки – 3 816

Компьютерные науки – G19 Строительство и гражданская инженерия – 3 111

Строительство и гражданская инженерия – G3 Электрическая инженерия – 2 927

Электрическая инженерия – G11 Машиностроение (по специализациям) – 2 465

Машиностроение (по специализациям) – F2 Инженерия программного обеспечения – 2 350

Инженерия программного обеспечения – H1 Агрономия – 2 200

Агрономия – В11 Филология (по специализациям) – 2 087

Филология (по специализациям) – G7 Автоматизация, компьютерноинтегрированные технологии и робототехника – 2 061

Кроме бюджетных мест, государство также оказывает финансовую поддержку в форме грантов для поступающих с высокими результатами национального мультипредметного теста, которые будут учиться за средства физических лиц (по контракту). Но важно помнить, что в случае отказа от бюджетного места, государственный грант не будет предоставляться.

Посмотреть полный список объемов на различные специальности и различные образовательные уровни можно здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что обнародован новый рейтинг лучших университетов Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!