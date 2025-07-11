Поступление-2025: названы 10 специальностей с наибольшим количеством бюджетных мест
Кабинет Министров Украины принял постановление, которым определены объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров в 2025 году. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, отметил, что образовательное ведомство последовательно работает над тем, чтобы поддержка государства через бюджетные места, грантовые программы и целевые проекты была не только широкой и доступной.
Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Всего выделено 83 344 бюджетных мест для подготовки бакалавров и медицинских магистров, предусмотренных соответствующим постановлением.
"Мы последовательно работаем над тем, чтобы поддержка государства через бюджетные места, грантовые программы и целевые проекты была не только широкой и доступной, но и стратегически мотивированной. Поступающим стоит обратить внимание на те отрасли и специальности, где государство прогнозирует долгосрочный спрос на специалистов", – сказал Винницкий.
Топ-10 специальностей с наибольшими объемами госзаказа
Кроме бюджетных мест, государство также оказывает финансовую поддержку в форме грантов для поступающих с высокими результатами национального мультипредметного теста, которые будут учиться за средства физических лиц (по контракту). Но важно помнить, что в случае отказа от бюджетного места, государственный грант не будет предоставляться.
Посмотреть полный список объемов на различные специальности и различные образовательные уровни можно здесь.
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