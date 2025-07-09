Обнародован новый рейтинг лучших университетов Украины: какие вузы вошли в топ-10

Обнародован консолидированный рейтинг украинских высших учебных заведений 2025 года. Список охватывает 240 вузов, а также тематические подрейтинги, в которые входят лучшие классические, технические, аграрные, педагогические, медицинские, художественные, частные, столичные, региональные и областные университеты.

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Ежегодный рейтинг составлен Освіта.ua. Для определения лучших использовались известные мониторинги вузов страны, как "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.

Согласно результатам рейтинга 2025 года лидером украинского высшего образования является Киевский национальный университет им. Шевченко, который возглавляет перечень лучших университетов страны девятый год подряд. Второе место занял Львовский национальный университет им. Третье – Национальный университет "Львовская политехника". На четвертой позиции – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Пятую строчку возглавил Харьковский национальный университет им. Каразина.

Шестой – Карпатский национальный университет им. Стефаника. Седьмой – Черновицкий национальный университет им. Федьковича. Восьмая строчка за Национальным медицинским университетом им. Богомольца. Девятым стал Национальный университет "Киево-Могилянская академия". Закрыл десятку лучших Одесский национальный университет им. Мечникова.

Лучший классический университет: Киевский национальный университет им. Шевченко.

Киевский национальный университет им. Шевченко. Лучший технический университет: Национальный университет "Львовская политехника".

Национальный университет "Львовская политехника". Лучший аграрный университет: Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Национальный университет биоресурсов и природопользования. Лучший педагогический университет: Тернопольский национальный педагогический университет им.

Тернопольский национальный педагогический университет им. Лучший медицинский университет: Национальный медицинский университет им. Богомольца.

Национальный медицинский университет им. Богомольца. Лучший художественный университет: Киевский национальный университет культуры и искусств.

Киевский национальный университет культуры и искусств. Лучший частный университет: Межрегиональная Академия управления персоналом.

Лучшие университеты по регионам Украины

Запад –Львовский национальный университет им. Франко.

–Львовский национальный университет им. Франко. Юг –Одесский национальный университет им. Мечникова.

–Одесский национальный университет им. Мечникова. Север –Сумской государственный университет.

–Сумской государственный университет. Восток – Харьковский национальный университет им. Каразина.

– Харьковский национальный университет им. Каразина. Центр – Днепровский национальный университет им. Гончара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сумской государственный университет обошел все украинские вузы в престижном рейтинге.

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