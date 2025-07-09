Обнародован новый рейтинг лучших университетов Украины: какие вузы вошли в топ-10
Обнародован консолидированный рейтинг украинских высших учебных заведений 2025 года. Список охватывает 240 вузов, а также тематические подрейтинги, в которые входят лучшие классические, технические, аграрные, педагогические, медицинские, художественные, частные, столичные, региональные и областные университеты.
Ежегодный рейтинг составлен Освіта.ua. Для определения лучших использовались известные мониторинги вузов страны, как "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый из них использует важные критерии оценки.
Согласно результатам рейтинга 2025 года лидером украинского высшего образования является Киевский национальный университет им. Шевченко, который возглавляет перечень лучших университетов страны девятый год подряд. Второе место занял Львовский национальный университет им. Третье – Национальный университет "Львовская политехника". На четвертой позиции – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Пятую строчку возглавил Харьковский национальный университет им. Каразина.
Шестой – Карпатский национальный университет им. Стефаника. Седьмой – Черновицкий национальный университет им. Федьковича. Восьмая строчка за Национальным медицинским университетом им. Богомольца. Девятым стал Национальный университет "Киево-Могилянская академия". Закрыл десятку лучших Одесский национальный университет им. Мечникова.
Лучшие университеты по регионам Украины
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Сумской государственный университет обошел все украинские вузы в престижном рейтинге.
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