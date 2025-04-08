Сумской государственный университет обошел все украинские вузы в престижном рейтинге: как ему это удалось

Сумской государственный университет в 2025 году обогнал украинские вузы в международном рейтинге SCImago Institutions Rankings 2025. До этого учебное заведение уверенно держалось на третьей строчке в течение нескольких лет.

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По словам главы Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, в Украине много вузов, которые независимо от месторасположения становятся мощными. Именно таким стал и Сумской, который обогнал столичные университеты. В интервью Українським новинам чиновник отметил, что результат формируют прозрачные критерии, а не локация.

"Мнение о том, что "столичный" ЗВО является или должен быть лучшим, это ошибочное мнение. В Украине много ЗВО, которые независимо от местоположения являются мощными, и локация здесь ни при чем, потому что результат формируют прозрачные критерии", – сказал Бабак.

В рейтинг SCImago Institutions Rankings в 2025 году вошли почти 10 тыс. научных и образовательных учреждений мира, среди которых более пяти тысяч университетов. Чиновник подчеркнул, что в список попало 61 украинское заведение высшего образования, которое является рекордным количеством (например, в 2024 г. таких ЗВО было 49, в 2023 – 44, в 2022 – 46, в 2021 – 39, в 2015 – 13, в 2009).

В системе оценивания вузов учитывается исследовательская деятельность (ИД), инновационные разработки (ИР) и общественное влияние (ОВ).

Напомним, Сумской государственный университет также стал лучшим среди украинских вузов в рейтинге World University Rankings.

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