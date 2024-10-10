Названо лучшее заведение высшего образования Украины по рейтингу World University Rankings 2025

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Названо лучшее заведение высшего образования Украины по рейтингу World University Rankings 2025

Лучшим украинским заведением высшего образования по версии World University Rankings 2025 стал Сумской государственный университет. ВУЗ вошел в 801-1000 позиций мирового рейтинга.

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Кроме того, в список попали еще 16 заведений образования Украины. Результаты рейтинга опубликовали на официальном сайте агентства Times Higher Education.

Все украинские заведения высшего образования в течение последнего года не добились прогресса в рейтинге. Вузы разместились на позициях 1501+.

Названо лучшее заведение высшего образования Украины по рейтингу World University Rankings 2025

Также в список вошли:

  • Национальный медицинский университет им. О.А. Богомольца;
  • Львовский национальный университет им. Ивана Франко;
  • Харьковский авиационный институт;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • НУ "Львовская политехника";
  • Национальный авиационный университет;
  • НТУ Харьковский политехнический институт;
  • НТУ Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
Названо лучшее заведение высшего образования Украины по рейтингу World University Rankings 2025
  • Одесский Национальный университет им. Мечникова;
  • Днепровский Национальный университет им. Гончара;
  • Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
  • Ужгородский Национальный университет;
  • Университет Прикарпатья им. Стефаника;
  • Харьковский Национальный университет им. Каразина;
  • Черновицкий Национальный университет им. Федьковича.

Лучшим университетом планеты девятый год признан Оксфордский университет из Великобритании.

Второе место занял Массачусетский технологический институт, а третье – Гарвардский университет из США.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет стал лучшим в Украине.

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