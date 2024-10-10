Названо лучшее заведение высшего образования Украины по рейтингу World University Rankings 2025
Лучшим украинским заведением высшего образования по версии World University Rankings 2025 стал Сумской государственный университет. ВУЗ вошел в 801-1000 позиций мирового рейтинга.
Кроме того, в список попали еще 16 заведений образования Украины. Результаты рейтинга опубликовали на официальном сайте агентства Times Higher Education.
Все украинские заведения высшего образования в течение последнего года не добились прогресса в рейтинге. Вузы разместились на позициях 1501+.
Также в список вошли:
- Национальный медицинский университет им. О.А. Богомольца;
- Львовский национальный университет им. Ивана Франко;
- Харьковский авиационный институт;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- НУ "Львовская политехника";
- Национальный авиационный университет;
- НТУ Харьковский политехнический институт;
- НТУ Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Одесский Национальный университет им. Мечникова;
- Днепровский Национальный университет им. Гончара;
- Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;
- Ужгородский Национальный университет;
- Университет Прикарпатья им. Стефаника;
- Харьковский Национальный университет им. Каразина;
- Черновицкий Национальный университет им. Федьковича.
Лучшим университетом планеты девятый год признан Оксфордский университет из Великобритании.
Второе место занял Массачусетский технологический институт, а третье – Гарвардский университет из США.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет стал лучшим в Украине.
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