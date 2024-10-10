Названо лучшее заведение высшего образования Украины по рейтингу World University Rankings 2025

Лучшим украинским заведением высшего образования по версии World University Rankings 2025 стал Сумской государственный университет. ВУЗ вошел в 801-1000 позиций мирового рейтинга.

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Кроме того, в список попали еще 16 заведений образования Украины. Результаты рейтинга опубликовали на официальном сайте агентства Times Higher Education.

Все украинские заведения высшего образования в течение последнего года не добились прогресса в рейтинге. Вузы разместились на позициях 1501+.

Также в список вошли:

Национальный медицинский университет им. О.А. Богомольца;

Львовский национальный университет им. Ивана Франко;

Харьковский авиационный институт;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

НУ "Львовская политехника";

Национальный авиационный университет;

НТУ Харьковский политехнический институт;

НТУ Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Одесский Национальный университет им. Мечникова;

Днепровский Национальный университет им. Гончара;

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко;

Ужгородский Национальный университет;

Университет Прикарпатья им. Стефаника;

Харьковский Национальный университет им. Каразина;

Черновицкий Национальный университет им. Федьковича.

Лучшим университетом планеты девятый год признан Оксфордский университет из Великобритании.

Второе место занял Массачусетский технологический институт, а третье – Гарвардский университет из США.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой университет стал лучшим в Украине.

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