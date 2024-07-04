Восьмой год подряд. Назван лучший университет Украины

Лучшим заведением высшего образования (ЗВО) в Украине согласно Консолидированному рейтингу-2024 стал Киевский национальный университет им. Шевченко. Он возглавляет список лучших в стране восьмой год подряд.

ЗВО также стал лидером по подрейтингу классических университетов Украины. Об этом сообщает Оsvita.ua.

Вторым в списке стал Львовский национальный университет им. Франко.

На третьем месте оказался Национальный университет "Львовская политехника". ЗВО также признано лучшим техническим университетом страны.

Четвертую строчку занял Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

На пятой позиции – Харьковский национальный университет им. Каразина.

В первой двадцатке Консолидированного рейтинга представлены университеты из одиннадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы, Ужгорода, Тернополя, Днепра, Луцка и Сум.

В то же время, лучшим среди аграрных университетов в этом году стал Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Из педагогических заведений лучший – Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка.

Среди медицинских ЗВО – Национальный медицинский университет им. Богомольца признан лучшим.

Среди художественных – Киевский национальный университет культуры и искусств.

Межрегиональная Академия управления персоналом заняла первенство среди частных ЗВО.

В рейтинге регионов лучшим в Западном стал Львовский национальный университет им. Франко, в Южном – Одесский национальный университет им. Мечникова, Северном – Сумской государственный университет, Восточном – Харьковский национальный университет им. Каразина, Центральном – Днепровский национальный университет им. Гончара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские ЗВО вошли в рейтинг лучших университетов мира.

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