Лидируют США и Британия: опубликован рейтинг лучших университетов мира. Среди них и Украина

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Лидируют США и Британия: опубликован рейтинг лучших университетов мира. Среди них и Украина

13-й год подряд Массачусетский технологический институт (США) сохраняет свое лидерство в рейтинге лучших университетов мира. Второе место занял Имперский колледж Лондона (Великобритания), а Оксфордский и Гарвардский университеты занимают третье и четвертое места соответственно. Замыкает пятерку лидеров Кембриджский университет.

В рейтинге QS World University Rankings в этом году взяли участие более 1500 заведений высшего образования. Специалисты проанализировали 17 млн научных работ и 1,9 млн отзывов педагогов. Украина также попала в список лучших ЗВО. К примеру, Киевский национальный университет им. Шевченко имеет 701-710 место*.

Лидируют США и Британия: опубликован рейтинг лучших университетов мира. Среди них и Украина

Кроме того, в рейтинг вошли следующие украинские учебные заведения:

  • 741-750 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • 801-850 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • 1001-1200 НУ "Львовская политехника"
  • 1001-1200 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • 1001-1200 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА)
  • 1001-1200 Сумской государственный университет
Лидируют США и Британия: опубликован рейтинг лучших университетов мира. Среди них и Украина
  • 1201-1400 Львовский национальный университет им. Ивана Франко
  • 1201-1400 Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • 1201-1400 Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
  • 1401+ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

*начиная с 600-го места аналитическая компания QS вместо присвоения конкретного места определяет ранговые рамки, ведь разница в баллах становится малозначимой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие университеты Украины вошли в рейтинг самых эффективных ЗВО в 2023 году.

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