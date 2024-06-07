Лидируют США и Британия: опубликован рейтинг лучших университетов мира. Среди них и Украина
13-й год подряд Массачусетский технологический институт (США) сохраняет свое лидерство в рейтинге лучших университетов мира. Второе место занял Имперский колледж Лондона (Великобритания), а Оксфордский и Гарвардский университеты занимают третье и четвертое места соответственно. Замыкает пятерку лидеров Кембриджский университет.
В рейтинге QS World University Rankings в этом году взяли участие более 1500 заведений высшего образования. Специалисты проанализировали 17 млн научных работ и 1,9 млн отзывов педагогов. Украина также попала в список лучших ЗВО. К примеру, Киевский национальный университет им. Шевченко имеет 701-710 место*.
Кроме того, в рейтинг вошли следующие украинские учебные заведения:
- 741-750 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- 801-850 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- 1001-1200 НУ "Львовская политехника"
- 1001-1200 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- 1001-1200 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА)
- 1001-1200 Сумской государственный университет
- 1201-1400 Львовский национальный университет им. Ивана Франко
- 1201-1400 Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- 1201-1400 Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
- 1401+ Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
*начиная с 600-го места аналитическая компания QS вместо присвоения конкретного места определяет ранговые рамки, ведь разница в баллах становится малозначимой.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие университеты Украины вошли в рейтинг самых эффективных ЗВО в 2023 году.
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