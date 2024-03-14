Обнародован рейтинг самых эффективных вузов Украины в 2023 году

Центр международных проектов "Євроосвіта" обнародовал рейтинг эффективности университетов Украины в главных конкурсах научных проектов в 2023 году. В тройку лидеров вошли Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского", Национальный университет "Львовская политехника" и Киевский национальный университет им. Шевченко.

Информацию разместили на официальном сайте центра. Рейтинг составлялся путем определения коэффициентов полученных на конкурсах HORIZON Europe и Erasmus, Национального фонда исследований Украины, билатеральных проектов, программ по государственному заказу и инициативам молодых ученых.

Следующими в списке стали такие заведения высшего образования:

4 – Сумской государственный университет

5 – Львовский национальный университет им. Франко

6 – Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

7 – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

8 – Харьковский национальный университет им. Каразина

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9 – Национальный технический университет "Днепровская политехника"

10 – Киевский национальный университет технологий и дизайна

11 – Одесский национальный университет им. Мечникова

12 – Университет Короля Даниила

13 – Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

14 – Черновицкий национальный университет им. Федьковича

15 – Украинский государственный университет науки и технологий и Одесский государственный экологический университет

17 – Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

18 – Национальный университет "Черниговская политехника"

19 – Днепровский государственный медицинский университет и Одесский национальный технологический университет

20 – Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Напомним, 14 украинских университетов вошли в список одного из самых престижных мировых рейтингов, опубликованного Times Higher Education. Сумской государственный университет вошел в топ-500 мира. Догоняет его Львовская политехника, оказавшаяся в позициях 601-800 лучших. Третье место возглавил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и попал в список 1001-1200.

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